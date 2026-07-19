¿Lunes 20 o martes 21? Cuándo es el feriado que anunció Javier Milei por el logro de la Selección Argentina
Javier Milei confirmó el beneficio para los festejos, pero un cambio logístico retrasó la llegada del equipo y alteraría el calendario previsto.
Tras el anuncio oficial del presidente Javier Milei sobre la implementación de un feriado nacional para acompañar los festejos del plantel, la expectativa se trasladó al plano logístico. La definición del día no laborable quedó sujeta a la decisión del cuerpo técnico y los jugadores de la Selección Argentina, quienes definirán cuándo reencontrarse con la gente.
El retraso del vuelo de la Selección Argentina y el cambio de planes
A pesar de las especulaciones iniciales que apuntaban al lunes 20 de julio, el panorama cambió drásticamente en las últimas horas debido a una reprogramación en el vuelo de regreso de los futbolistas desde Estados Unidos.
Según informó el periodista Nacho Girón, se registró una actualización de último momento respecto al chárter operado por Aerolíneas Argentinas. "La Scaloneta saldría a las 5 am desde Nueva York y llega cerca de las 17 hora de Argentina", detalló el comunicador a través de sus redes sociales.
Ante este nuevo esquema horario, el arribo a Buenos Aires se concretará a última hora de la tarde, lo que reduce las posibilidades de realizar una caravana masiva de inmediato. Por este motivo, el especialista remarcó que "lo más lógico sería que el festejo y el feriado sean el martes" 21 de julio, permitiendo una mejor organización para los hinchas.
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