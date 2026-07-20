Jorge Rial reveló quiénes son los futbolistas que no vuelven a la Argentina tras la final del Mundial 2026

En la misma línea, Rial remarcó que las jóvenes figuras que militan en los principales equipos del continente europeo optaron por reincorporarse a sus ligas o iniciar su período de descanso sin escalas en Buenos Aires.

"También se van directamente a los clubes que los tienen contratados Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nico Paz y Cuti Romero. Ninguno será parte de la delegación que se subirá al chárter rumbo a la Argentina".

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Con esta nómina de bajas confirmada, el chárter oficial que aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza este lunes por la tarde contará únicamente con la presencia de Lionel Scaloni, su cuerpo técnico, los integrantes del staff de la AFA y unos pocos futbolistas, cerrando de forma definitiva la posibilidad de un reencuentro multitudinario con el plantel completo.