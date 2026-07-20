Jorge Rial reveló quiénes son los futbolistas que no vuelven a la Argentina tras la final del Mundial 2026
Tras el comunicado de la AFA que anticipaba el regreso de un contingente reducido, el periodista dio detalles precisos en sus redes sociales.
Luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) encendiera la atención al confirmar que la Selección Argentina no regresaría de manera unificada al país como en 2022, el periodista Jorge Rial quien le puso nombres y apellidos a la diáspora del plantel conducido por Lionel Scaloni tras la final del Mundial 2026.
A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el conductor dio detalles precisos sobre los movimientos logísticos y los destinos inmediatos que tomaron los referentes del equipo apenas abandonaron la concentración en Nueva Jersey, confirmando que la mayoría de los titulares no pisará suelo argentino.
El regreso con plantel dividido empieza a quedar casi descartado el feriado nacional que anunció horas atrás el presidente Javier Milei.
Quiénes son los futbolistas de la Selección Argentina que no regresan al país, según Jorge Rial
Según la información volcada por el periodista, el capitán Lionel Messi e Rodrigo De Paul fueron de los primeros en separarse del grupo para emprender vuelo hacia el estado de Florida.
"En estos momentos Messi y De Paul ya están viajando rumbo a Miami", detalló Rial en sus redes sociales.
En la misma línea, Rial remarcó que las jóvenes figuras que militan en los principales equipos del continente europeo optaron por reincorporarse a sus ligas o iniciar su período de descanso sin escalas en Buenos Aires.
"También se van directamente a los clubes que los tienen contratados Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nico Paz y Cuti Romero. Ninguno será parte de la delegación que se subirá al chárter rumbo a la Argentina".
Con esta nómina de bajas confirmada, el chárter oficial que aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza este lunes por la tarde contará únicamente con la presencia de Lionel Scaloni, su cuerpo técnico, los integrantes del staff de la AFA y unos pocos futbolistas, cerrando de forma definitiva la posibilidad de un reencuentro multitudinario con el plantel completo.
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