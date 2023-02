Fuerte cruce entre Fernando Iglesias y Florencia Arietto por sus críticas a Patricia Bullrich

iglesias - arietto 1

Ante esto, la abogada le respondió que "si escucharas lo que dije sin fanatismo te darías cuenta que no tiene nada que ver con lo que dice el kirchnerismo de Patricia", y agregó: "todo lo que dije se lo dije a ella (Bullrich) personalmente y de hecho me contestó que le gustaba que no coincidiéramos porque las diferencias nos mejoran".

iglesias - arietto 2

Pero esto no quedó ahí, y el Diputado del PRO continuó con el ataque. "Que hayas hecho responsable a Patricia de la muerte de Maldonado es una irresponsabilidad y una traición; una traición personal a Patricia y una traición política hacia la coalición de gobierno de la que formabas parte entonces. Después de eso, no hay nada que agregar", remarcó.

iglesias - arietto 3

Qué dijo Florencia Arietto sobre la gestión de Patricia Bullrich

Durante un debate en el programa "Solo una vuelta más", la asesora en seguridad calificó de "demagogia" a los que piden qué el ejercito no podían encargarse de la seguridad interior, y señaló: "Un soldado está entrenado para matar en una guerra no para hacer prevención. Después tenes una montaña de muertos en el combate contra la inseguridad y el ejército termina imputado por violencia institucional".

¿Está tratando de demagoga a Patricia Bullrich?, manifestó el periodista militante, Osvaldo Bazán, a lo que la Arietto replica: "Siempre dobla a 180, no podés doblar a 180 todas las curvas".

En ese momento, Diego Sehinkman interrumpe: "¿Qué muertos dejó el gobierno de Macri en los desalojos?", recibiendo el nombre de Santiago Maldonado como respuesta sorpresa.

"Pero a Maldonado no lo dejó muerto el gobierno de Macri, nadie lo sumergió en el agua" apuntó el psicólogo defensor de Juntos por el Cambio.

Ahí Arietto le explicó al psicólogo, que hace las veces de "periodista", que es -o sería- cierto que nadie ahogó a Maldonado pero lo corrieron a campo travieso cuando la orden de desalojo de la ruta estaba cumplida. Pero el debate no quedó ahí, la abogada fue por más y señaló el caso de Rafael Nahuel, un joven que fue asesinado por la espalda por un efectivo de Prefectura Nacional, a lo que los presentes le retrucaron: "Pero hubo un tiroteo", algo que nunca pudo ser comprobado.