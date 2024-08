La escandalosa pelea entre Fernando Iglesias y dos diputados de Unión por la Patria

“En las plantas de Ford y Mercedes Benz había centros de detención y tortura y los que entregaban las listas, según todos los compañeros de izquierda, que habían sido diezmados, eran de SMATA. Y no es una casualidad porque en el 75, si alguien quiere verificar, los que declaran ilegal la huelga de SMATA son los del gobierno de la compañera Isabel Perón", manifestó el tuitero devenido en diputado.

Y subió la apuesta: "Desde aquella época viene la permanente colaboración... Y no hablemos de la Triple A, dénse una vuelta por la Triple A y pregunten en Mar del Plata y entonces van a ver toda la colaboración que hubo del aparato sindical peronista con la dictadura".

Pero la embestida de Iglesias siguió: "Lamento mucho esta indignación sobre los sindicatos y la corrupción. Me alegro mucho que haya un control de las obras sociales y de los fondos sindicales. Me alegra mucho porque se ve desmentida cada vez que se bajan con el Audi en los actos. Cada vez que se ven en los countries y en los que viven todos o casi todos los dirigentes sindicales de elite. Por favor, no pueden explicar su patrimonio. Y es una vergüenza que vengan acá a defenderlo diciendo que quienes queremos transparencia estamos en contra de los sindicatos. No estamos en contra de los sindicatos. Estamos en contra de que nos tiren 14 toneladas de piedra cuando en el país había 25% de pobreza. Diciembre de 2017”.

Ante esta situación, Martín Tetaz, presidente de la comisión, intentó tranquilizar la situación pero fue interrumpido por Manrique, que no dudó en responder: “Iglesias, te voy a mirar a vos. La impunidad que vos creés que tenés no es tanta como creés. Esto no es una amenaza. Es un hecho. Maricón. Como dijo alguien, es muy difícil ver a un bruto hacerse inteligente. Yo no puedo permitir que semejante persona involucre a mi organización sindical en hechos tan aberrantes".

"¿Qué sabe de la historia de Mercedes Benz? ¿Qué sabe de la historia en Ford? ¿Qué sabe de la historia del movimiento obrero durante la dictadura militar? Hablar de una forma tan irrespetuosa y con un desconocimiento total para la tribuna que le gusta escuchar a él no es procedente de la investidura que el diputado tiene”, agregó.

Asimismo, el dirigente de SMATA señaló: “Algunos diputados de la oposición no nos estamos dando cuenta de que estamos en un ambiente belicoso que alimentamos todos los días de la forma en que hablamos y en que nos descalificamos. Entonces estamos alimentando la violencia, los malos tratos. No tenemos la capacidad intelectual de poder debatir con altura e inteligencia. No nos podemos seguir agrediendo de la forma que nos estamos agrediendo permanentemente”.

El aire se cortaba con un cuchillo, cuando intentó tomar la palabra Julia Strada: “Arrancaron diciendo que los dirigentes sindicales son chorros, delincuentes, cómplices de la dictadura y ahora son todos defensores de la transparencia. No hay un problema de chorros o de delincuentes sino de qué es transparencia sí, transparencia no. Acá nadie está en contra de eso".

"Nos encargamos en distintas intervenciones de demostrar que efectivamente hay auditorías varias de parte de los distintos organismos del Estado Nacional, que hay dirigentes sindicales que no tienen ningún problema en prestarse a esas auditorías, pero no estamos discutiendo eso. Seamos honestos intelectualmente: nadie vino a discutir eso. Están encontrándole la vuelta para ver cómo destruyen la estructura sindical”, expresó.

Tras esto, la economista apuntó contra el bloque del PRO por la figura de Fernando Iglesias: “Tener un energúmeno acá sentado que incita a la violencia les resta a todos. No podemos discutir de esta manera. Es un violento que cada vez que puede interviene con violencia y con mucha misoginia”, subrayó.

Las aguas lograron calmarse, pero llegando al final de la reunión, el legislador del PRO se paró y volvió a increpar a Manrique, que se levantó de su silla, recorrió varios metros y le dijo algo al oído; e Iglesias comenzó a los gritos: "¿Me vas a arrancar la cabeza? Decilo fuerte. Caradura. Sinvergüenza”.