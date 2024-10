Filtran más chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández: "La cara hirviendo"

Se trata de una conversación que ocurrió en agosto de este año, cuando se supo de la denuncia de la ex primera dama contra el ex presidente.

chat fabiola alberto

En la charla del 3 de agosto Fernández dijo: “Hoy apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María. Las tienen. Esto es grave”. Luego añadió: “Ahora aparecieron tus diálogos. Van a contar historias a partir de ahí. Van a venir contra mí”.

Sobre la causa de los Seguros, en la que se lo investiga por la contratación de servicios de seguros por parte del Estado. “Estoy muy mal. Hasta ahora no tenían nada. Solo charlas entre ella (María Cantero) y el marido”, le dijo a su ex pareja.

Yañez respondió: “Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”.

Y continuó: “Así no se juega, Alberto. Vos me pedís de todo y siempre me jugás en contra y me traicionás. También sé lo que le andás diciendo de mí por atrás”.

La denuncia de Yañez a Fernández ocurrió el 6 de agosto, luego de que la Justicia encontrara una serie de mensajes en el celular de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, en el marco de la investigación por los seguros. Parte de los golpes del ex presidente contra su ex pareja ocurrieron en agosto de 2021.

El mismo día de la denuncia, Fernández le escribió y le compartió un recorte de la periodista Silvia Mercado en los que aseguraba que Francisco no era hijo del ex presidente. “Explicame esto”, le pidió.

En el fuero civil la causa por la cuota de alimentos. Se llevará a cabo una nueva audiencia de conciliación entre Yañez y Fernández este miércoles.