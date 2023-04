Florencia Kirchner iniciará acciones legales contra LN+

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCrB4gRfpW9n%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAH4tYNN79z8whwexCjxmg703bZBSM6fplS096TtuD2Noi7nZAvYiL6lH6v2086MCnlWguVWDPJQMBJ87qpqXARf7TzPNU472VkwTFPeZB8ZCSFGmlJ0bsZAPBErC1wO6RvTerNxm483Cf7udsFy9ETaBP6m9RogZDZD View this post on Instagram A post shared by Florencia Kirchner (@florenciakf)

Florencia sostuvo además que "ante estos ataques que golpean en padecimientos sensibles para mí y para tantas personas, vulnerando derechos humanos y personalísimos, he instruido a mis abogados para que inicien todas las acciones legales que correspondan. En democracia no todo está permitido y hay umbrales que no podemos tolerar se sigan cruzando".

Y advirtió: "Su objetivo fue provocar dolor".

"Finalmente, quiero agradecerles a todas las asociaciones profesionales, colectivos periodísticos, entidades públicas, organismos internacionales y organizaciones políticas que se han pronunciado y han repudiado este lamentable hecho", sostuvo.

"A cada una de las personas que me hicieron llegar ese tantísimo afecto a través de todas las vías posibles: siempre Gracias. Flor", concluye el posteo.

NOTA EN DESARROLLO