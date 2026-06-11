Bitcoin en negro y "trayectoria en el sector privado": los detalles de la declaración jurada de Manuel Adorni

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La incorporación de ese ahorro modifica completamente la fotografía patrimonial conocida hasta ahora. Hasta las últimas declaraciones disponibles, los principales activos líquidos informados por Adorni eran sustancialmente inferiores. Con las rectificaciones presentadas este miércoles, el patrimonio declarado incorpora un componente financiero que hasta ahora no figuraba en las presentaciones oficiales.

La reconstrucción patrimonial que tuvo que hacer Adorni incluye además una serie de bienes heredados tras el fallecimiento de Jorge Eduardo Adorni, padre del actual jefe de Gabinete.

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Uno de esos activos es una propiedad en la ciudad de La Plata que vendió y le reportó aproximadamente 57 mil dólares.

Incorpora un lote ubicado en el partido bonaerense de Daireaux que formaba parte de la misma sucesión. Dicho terreno fue vendido y generó un ingreso cercano a los 22 mil dólares.

En conjunto, ambas operaciones representaron ingresos por aproximadamente 79 mil dólares derivados de bienes heredados.

A los bienes heredados informó también el hallazgo de dinero en la casa de su padre tras su muerte en 2002.

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Además sumó la mitad de la casa comprada el año pasado el country Indio Cuá y que antes figuraba solo a nombre de su esposa Bettina Angeletti. Ahora figura a nombre de los dos con 50% cada uno. La compra, aseguran, demandó 120 mil dólares.

Adorni informó que las reformas que hicieron en esa casa demandó una inversión de otros 170 mil dólares y no 245 mil tal como informó ante la justicia el arquitecto que estuvo al frente de los trabajos.

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Informó además la compra del departamento ubicado en Caballito por medio de una operación poco común. Según explicó Adorni pagó apenas 30 mil dólares en concepto de anticipo. El resto de la estructura financiera de la operación se habría apoyado en mecanismos de financiamiento e hipotecas que, según la explicación presentada, rondaron en conjunto los 100 mil dólares.

La revisión patrimonial también incluye las remodelaciones efectuadas en el departamento de Caballito por otros 65 mil dólares.