El día que Manuel Adorni confesó que no sabía nada de criptomonedas en 2015
Un archivo de 2021 muestra a Manuel Adorni, admitiendo que no entendía el Bitcoin pese a que su declaración jurada asegura que era su instrumento de ahorro.
El patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa bajo la lupa tras sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción. Mientras el funcionario intenta justificar su fuerte crecimiento patrimonial argumentando millonarias ganancias en Bitcoin, un video educativo correspondiente al año 2021 reavivó las sospechas.
IMPORTANTE: Manuel Adorni dice que tuvo un pendrive con medio millón de dólares guardado por años: "Era un trofeo"
"La verdad que no entendía", la confesión de Manuel Adorni
En el fragmento audiovisual perteneciente a la firma Lemon, el economista recordó una vieja anécdota de sus épocas como docente universitario de Finanzas Públicas. En dicho testimonio, Adorni relató con precisión el momento en que descubrió la existencia del activo digital: "Me acuerdo que entro a una clase... y veo un pibe como con dos alrededor con una notebook en clase, como muy atentos a lo que pasaba".
Al indagar sobre la situación, el alumno le confirmó que estaba comprando la criptomoneda. Ante esto, el actual vocero y jefe de Gabinete reconoció abiertamente su total desconocimiento del tema en aquel período: "Le digo '¿qué estás haciendo?', porque la verdad que no entendía".
Asimismo, en el mismo video se lo escucha explicar que por aquel entonces, cuando la cotización rondaba los 6.000 dólares, comenzó a interiorizarse de manera tardía en un mercado complejo y poco desarrollado: "Yo no estaba muy metido en el tema... empecé a tocar cuando no había la facilidad que hay hoy para operar".
Las contradicciones temporales que complican su versión
La difusión de esta entrevista generó un fuerte revuelo en las redes sociales debido a las evidentes incongruencias temporales con sus declaraciones actuales. Según su última justificación mediática, Adorni aseguró haber ganado medio millón de dólares operando con Bitcoin en el año 2014, una fecha anterior a la escena escolar descrita en el video donde confesaba no comprender la operatoria.
A esta llamativa discrepancia se le suma la polémica por la herencia familiar del 2002. El funcionario alegó que parte de sus ahorros iniciales surgieron de un "tesoro escondido" en efectivo dentro del departamento de su fallecido padre, un inmueble que —según sus propios posteos en la plataforma X realizados en 2018— arrastraba una pesada hipoteca impaga de 22 mil dólares que le demandó años poder solucionar.
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