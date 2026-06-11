El día que Manuel Adorni confesó que no sabía nada de criptomonedas en 2015

Las contradicciones temporales que complican su versión

La difusión de esta entrevista generó un fuerte revuelo en las redes sociales debido a las evidentes incongruencias temporales con sus declaraciones actuales. Según su última justificación mediática, Adorni aseguró haber ganado medio millón de dólares operando con Bitcoin en el año 2014, una fecha anterior a la escena escolar descrita en el video donde confesaba no comprender la operatoria.

A esta llamativa discrepancia se le suma la polémica por la herencia familiar del 2002. El funcionario alegó que parte de sus ahorros iniciales surgieron de un "tesoro escondido" en efectivo dentro del departamento de su fallecido padre, un inmueble que —según sus propios posteos en la plataforma X realizados en 2018— arrastraba una pesada hipoteca impaga de 22 mil dólares que le demandó años poder solucionar.