Francisco Paoltroni: "Javier Milei comete el mismo error de Mauricio Macri al polarizar con Cristina Kirchner"

Y siguió: "El gobierno la está subiendo a Cristina Kirchner al ring. Lo hacen con el tema de (Ariel) Lijo y con Ficha Limpia, se chicanean entre el presidente y la ex vicepresidenta. Cristina Kirchner siempre va a ser competitiva hasta que se retire. Ahora empezó a recorrer el conurbano, el Gran Rosario, Santiago del Estero, ¿Que crees que está haciendo?".

"A Cristina no la podés subestimar nunca. Nunca me gustó lo que hizo ella y Néstor Kirchner porque fui uno de los primeros perjudicados con su gobierno cuando intervinieron el trigo y la carne. Tenía 25 años y me robaron 5 años del laburo del emprendimiento, eso te dice lo que pienso del Kirchnerismo. Por eso me fui al norte del país y dije 'voy a ser libre' y justo caí en Formosa. No podés subestimar a Cristina porque sabe de manejo de poder y las estrategias políticas, si el gobierno la subestima comete un gran error".

Enfrentamiento con Villarruel

Paoltroni salió también en defensa de la vicepresidenta Victoria Villarruel en medio de la interna libertaria. El propio Paoltroni fue eyectado del oficialismo en el inicio de la gestión de Milei y señaló que "ante todo creo que fue injusto e innecesario las declaraciones de Javier Milei sobre Victoria Villarruel porque no ayuda al objetivo, lo aleja. En Victoria veo una persona super responsable, ella no va a hacer nada que afecte al gobierno o los objetivos por los que vinimos. No veo ningún riesgo, pero si se lastima con estas cosas. Cuando me nombraron presidente provisional me twittea el presidente, yo no sabía que me iban a elegir, pero me bajaron y todavía no se por qué. Te generan un daño innecesario, te lastiman y no está bueno".

Y sentenció: "la distancia del gobierno conmigo puede ser por salir en algunos medios, habían pedido que no lo hagamos, pero después de que el presidente me nombró en un tuit no me iba a esconder. Toda la prensa estaba buscándome y yo tengo esta cuestión de que respondo las preguntas, se ve que no gustó mi ímpetu. Hable de que Cristina Kirchner era una abuela que tenía que cuidar a los nietos al sur, capaz no cayó bien eso".