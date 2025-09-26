Fuego en Casa Rosada: Bomberos evacuaron a Santiago Caputo y su equipo

El mandatario libertario confirmó este viernes en sus cuentas en las redes sociales que visitará la provincia de Tierra del Fuego el próximo lunes en el marco de la campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

"Nos vemos en Tierra del Fuego. A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura", anunció Milei y cerró con su slogan de campaña: "La Libertad Avanza o la Argentina retrocede".

Milei confía que el rescate conseguido en Washington le permita mantener en calma al mercado cambiario por lo menos hasta las elecciones y así darle más aire a una gestión que viene sufriendo un revés tras otros en medio del naufragio de su programa económico y de las denuncias de corrupción que se apilan una tras otra y llegan a salpicar hasta a su propia hermana, Karina Milei.

El último sondeo de intención de voto muestra un fuerte crecimiento de Fuerza Patria frente al derrumbe de la alianza entre libertarios y macristas.

En ese sentido RDT Consultores advirtió que después de correr de atrás y de lejos durante varios meses, ahora Fuerza Patria figura al frente, pero con apenas 1,4 puntos de ventaja sobre La Libertad Avanza.