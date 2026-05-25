Javier Milei saludó al público desde el balcón de Casa Rosada y se mostró en unidad con su Gabinete
Tras semanas de apoyo incondicional a funcionarios de su gestión como Manuel Adorni, el Presidente se mostró con el resto de la primera plana de su Gobierno.
Javier Milei eligió el 25 de mayo para hacer una exhibición de la unidad dentro de su Gobierno, tanto entre miembros de su Gabinete de Ministros como asesores y demás funcionarios que lo acompañaron desde la Catedral Metropolitana hasta el Cabildo para terminar con saludo en el balcón de la Casa Rosada.
Acompañado por su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por su hermana y mano derecha, Karina Milei, el Presidente eligió un plomizo día de mayo para andar en manga de camisa cuando en otras oportunidades supo llamar la atención por sus capas de abrigo en jornadas con temperatura cálida.
Pero este lunes Javier Milei quiso transmitir una imagen de unidad, buena sintonía y fervor patrio, empezando por su participación en el Tedeum en la Catedral Metropolitana, donde el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva llamó a la “prudencia” de las autoridades para fortalecer la concordia y la justicia.
Tras la ceremonia religiosa el Presidente y su comitiva, de la cual también fue parte el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y no así la vicepresidenta y cabeza del Senado, Victoria Villarruel, se dirigieron a la Casa Rosada.
Ya en Casa Rosada Javier Milei se sacó el sobretodo y salió al balcón acompañado por asesores como Karina Milei y Santiago Caputo.
Este lunes es feriado nacional por el 25 de mayo, pero el mandatario y su Gabinete se reunieron a trabajar en el salón Eva Perón, supuestamente para reordenar la agenda legislativa.
De la reunión participaron el ministro del Interior, Diego Santilli; Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).
Los ausentes fueron Sandra Pettovello (Capital Humano), que está de viaje por Roma, y Luis Caputo (Economía), que acusó una gripe patria.
Otra "relegada" de las fotos fue la senadora Patricia Bullrich, que está distanciada del oficialismo que la recibió en sus filas dados sus cuestionamientos a Manuel Adorni con respecto a su declaración jurada patrimonial.
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