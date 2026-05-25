Javier Milei saludó al público desde el balcón de Casa Rosada y se mostró en unidad con su Gabinete

Ya en Casa Rosada Javier Milei se sacó el sobretodo y salió al balcón acompañado por asesores como Karina Milei y Santiago Caputo.

Este lunes es feriado nacional por el 25 de mayo, pero el mandatario y su Gabinete se reunieron a trabajar en el salón Eva Perón, supuestamente para reordenar la agenda legislativa.

De la reunión participaron el ministro del Interior, Diego Santilli; Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

Los ausentes fueron Sandra Pettovello (Capital Humano), que está de viaje por Roma, y Luis Caputo (Economía), que acusó una gripe patria.

Otra "relegada" de las fotos fue la senadora Patricia Bullrich, que está distanciada del oficialismo que la recibió en sus filas dados sus cuestionamientos a Manuel Adorni con respecto a su declaración jurada patrimonial.