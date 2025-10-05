Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Independiente
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Godoy Cruz vs. Independiente por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo a las 14:30, el Independiente de Gustavo Quinteros tiene una cita impostergable: buscar su primera victoria en el Torneo Clausura cuando visite a Godoy Cruz en el Estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 11.
Tras el empate en el clásico de Avellaneda que marcó el debut de Quinteros, el "Rojo" no tiene margen de error si quiere seguir soñando con los playoffs. Su rendimiento es preocupante: cinco empates y cuatro derrotas en nueve partidos lo tienen a siete puntos de la zona de clasificación (con un partido pendiente). Sumar de a tres es una obligación para recortar esa distancia.
El rival, Godoy Cruz, también enfrenta una presión intensa. El "Tomba" no solo acumula tres partidos sin ganar, sino que está seriamente comprometido en la tabla anual de descenso, apenas seis puntos por encima de San Martín de San Juan. Para colmo, su rendimiento como local es pésimo. En 17 partidos jugados en Mendoza esta temporada, solo consiguió dos victorias, con la última siendo hace más de cinco meses, el 28 de abril.
En resumen: un choque crucial donde la victoria es imperiosa para las aspiraciones de Independiente y vital para el futuro inmediato de Godoy Cruz.
Formaciones del duelo
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar Chena, Federico Rasmussen, Juan Meli, Vicente Poggi, Guillermo Matías Fernández, Roberto Nicolás Fernández, Walter Montoya, Bastián Yáñez y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala, Santiago Montiel, Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Matías Abaldo, Ignacio Pussetto y Luciano Cabral. DT: Gustavo Quinteros.
Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Independiente
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario