Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Independiente

Tras el empate en el clásico de Avellaneda que marcó el debut de Quinteros, el "Rojo" no tiene margen de error si quiere seguir soñando con los playoffs. Su rendimiento es preocupante: cinco empates y cuatro derrotas en nueve partidos lo tienen a siete puntos de la zona de clasificación (con un partido pendiente). Sumar de a tres es una obligación para recortar esa distancia.