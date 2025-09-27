Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Godoy Cruz

Con solo 25 puntos acumulados en el puesto 27, el "Tomba" se mantiene peligrosamente cerca del descenso. Apenas lo separan siete puntos de los equipos en zona roja (Aldosivi y San Martín (SJ)). La falta de efectividad es notable: el equipo solo registra una victoria en todo el Clausura y cuatro en el año. Si quiere asegurar la permanencia en Primera División, el equipo visitante debe romper de forma inmediata esta sequía de triunfos.

Formaciones del duelo

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Johan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Walter Montoya, Nicolás Fernandez, Vicente Poggi, Guillermo Fernandez, Bastian Yáñez; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Godoy Cruz

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.