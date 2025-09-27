Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Godoy Cruz
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025.
El Estadio Pedro Bidegain será el escenario de un partido de alto contraste en la fecha 10 del Torneo Clausura. Este sábado, desde las 16:45, San Lorenzo se enfrenta a Godoy Cruz, en un duelo que encuentra a ambos equipos lejos de su mejor versión. El "Ciclón" viene de igualar 1-1 con Independiente, mientras que el "Tomba" sumó el mismo resultado ante Instituto.
El conjunto de Boedo atraviesa un panorama complejo que combina un bache deportivo con una profunda inestabilidad institucional. En lo futbolístico, el "Ciclón" lleva tres partidos sin conocer la victoria, producto de dos empates (Huracán y el reciente Independiente) y una derrota (Racing), aunque todavía se sostiene en el quinto lugar de la Zona B, en zona de playoffs.
Sin embargo, el foco principal está fuera del campo: la institución se encuentra acéfala tras la dimisión de varios directivos clave. La situación de acefalía se prolongó luego de que una orden judicial suspendiera la Asamblea Extraordinaria destinada a designar un gobierno de transición. Este clima de incertidumbre se cierne sobre el plantel profesional y el día a día del club.
Para el equipo mendocino, la urgencia es estrictamente deportiva. A pesar de haber conseguido dos empates consecutivos, Godoy Cruz necesita imperiosamente ganar para dejar atrás su comprometida situación en la tabla general.
Con solo 25 puntos acumulados en el puesto 27, el "Tomba" se mantiene peligrosamente cerca del descenso. Apenas lo separan siete puntos de los equipos en zona roja (Aldosivi y San Martín (SJ)). La falta de efectividad es notable: el equipo solo registra una victoria en todo el Clausura y cuatro en el año. Si quiere asegurar la permanencia en Primera División, el equipo visitante debe romper de forma inmediata esta sequía de triunfos.
Formaciones del duelo
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Johan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Walter Montoya, Nicolás Fernandez, Vicente Poggi, Guillermo Fernandez, Bastian Yáñez; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.
Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Godoy Cruz
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario