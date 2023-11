Tras los rumores sobre Massa, Gabriel Rubinstein despejó dudas sobre su cargo: "No voy a renunciar"

En este sentido, Gabriel Rubinstein -viceministro de Economía y equipo del excandidato presidencial de Unión por la Patria- manifestó que no renunciará a su cargo y despejó dudas sobre el futuro cercano: "Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo dos aclaraciones: 1) no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica, 2) no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre", señaló.