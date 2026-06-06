Agustín Rossi denunció que sacaron el nombre de Perón de la Escuela Militar de Montaña del Ejército

El diputado nacional Agustín Rossi expresó su repudio a la remoción del nombre del ex presidente Juan Domingo Perón del ingreso de la Escuela Militar de Montaña del Ejército, ubicada en San Carlos de Bariloche. A través de sus redes sociales, el dirigente peronista y exfuncionario nacional cuestionó duramente la decisión y afirmó: "No borrarán la historia del General con un destornillador".