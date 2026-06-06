Agustín Rossi denunció que sacaron el nombre de Perón de la Escuela Militar de Montaña del Ejército
"No borrarán la historia del General con un destornillador", sostuvo el diputado Agustín Rossi que repudió en las redes la decisión.
El diputado nacional Agustín Rossi expresó su repudio a la remoción del nombre del ex presidente Juan Domingo Perón del ingreso de la Escuela Militar de Montaña del Ejército, ubicada en San Carlos de Bariloche. A través de sus redes sociales, el dirigente peronista y exfuncionario nacional cuestionó duramente la decisión y afirmó: "No borrarán la historia del General con un destornillador".
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Rossi destacó que Perón no solo fue tres veces presidente electo por voto popular, sino que en la década de 1940 impulsó de manera clave a las tropas de montaña del Ejército Argentino. La medida generó un fuerte rechazo en sectores de la oposición.
El ex ministro de Defensa reclamó ante las máximas autoridades militares y advirtió sobre las consecuencias de modificar la nomenclatura histórica de las unidades. "Este es un acto de censura histórica que atenta contra la identidad y el patrimonio institucional de nuestras Fuerzas Armadas", sostuvo el referente peronista en sus canales digitales.
Finalmente, Rossi exigió formalmente dar marcha atrás con la disposición adoptada en la delegación patagónica y concluyó: "Esperamos que el nombre de Juan Domingo Perón vuelva a estar donde corresponde".
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