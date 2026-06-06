El Gobierno convoca a la mesa política para tratar la agenda legislativa y las diferencias internas
Liderados por Karina Milei, el jueves próximo volverán a estar frente a frente los integrantes del núcleo duro del oficialismo. Todos los detalles.
Con la credibilidad cayendo en picada y las tensiones internas en alza, el Gobierno Nacional convocó para el jueves próximo a una nueva reunión de la mesa política con el objetivo de impulsar, otra vez, la agenda legislativa oficialista.
En Casa Rosada volverán a verse las caras la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, como cabeza del grupo; el jefe de Gabinete Manuel Adorni, oculto desde hace un tiempo al escrutinio público; el ministro del Interior Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich, y el asesor Santiago Caputo, entre otros que conforman el núcleo del poder libertario.
En primera instancia, los mencionados buscarán definir el “momentum” y la secuencia de envío al Congreso de los proyectos para las próximas reformas y realizar los “poroteos” en ambas cámaras, con el fin de analizar prioridades y eventuales negociaciones con los gobernadores y bloques afines a la gestión anarcocapitalista.
Temas conflictivos para la mesa política
En paralelo, habrá al menos otros dos temas picantes que, quieran o no los presentes, estarán dando vueltas en sus cabezas y posiblemente desaten algunos cruces que el Gobierno quiere apaciguar pero todavía no encuentra cómo.
Uno de ellos es la tan esperada y retrasada presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni. Algunos funcionarios de primer nivel esperan que el ministro coordinador por fin lo haga la semana entrante, pero también hay temor que el “dibujo” no haga más que agudizar la polémica judicial y mediática en lugar de cerrarla.
Patricia Bullrich, una de las que más apura a Adorni para que aclare su sospechosa situación patrimonial, es protagonista también de otra cuestión que problematiza el frente interno: el aval a la candidatura judicial de María Verónica Michelli en el Senado, pese al rechazo del Poder Ejecutivo.
Como se sabe, la exministra y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la cámara alta se diferenció de Javier Milei por el pliego de Michelli y terminó absteniéndose en la votación, después de declarar públicamente su respaldo a la candidata, amenazando con renunciar a la jefatura del bloque si así lo quería el Presidente.
En ese sentido, fuentes del oficialismo sugieren que Milei no firmará el nombramiento de Michelli como jueza en el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata, manteniendo indefinidamente demorado el decreto de designación, manteniéndolo en un limbo, como viene haciendo con otras leyes votadas y ratificadas por el Congreso.
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