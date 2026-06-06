El Gobierno convoca a la mesa política para tratar la agenda legislativa y las diferencias internas

Uno de ellos es la tan esperada y retrasada presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni. Algunos funcionarios de primer nivel esperan que el ministro coordinador por fin lo haga la semana entrante, pero también hay temor que el “dibujo” no haga más que agudizar la polémica judicial y mediática en lugar de cerrarla.

Patricia Bullrich, una de las que más apura a Adorni para que aclare su sospechosa situación patrimonial, es protagonista también de otra cuestión que problematiza el frente interno: el aval a la candidatura judicial de María Verónica Michelli en el Senado, pese al rechazo del Poder Ejecutivo.

Como se sabe, la exministra y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la cámara alta se diferenció de Javier Milei por el pliego de Michelli y terminó absteniéndose en la votación, después de declarar públicamente su respaldo a la candidata, amenazando con renunciar a la jefatura del bloque si así lo quería el Presidente.

En ese sentido, fuentes del oficialismo sugieren que Milei no firmará el nombramiento de Michelli como jueza en el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata, manteniendo indefinidamente demorado el decreto de designación, manteniéndolo en un limbo, como viene haciendo con otras leyes votadas y ratificadas por el Congreso.