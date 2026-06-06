Encuesta revela la palabra clave que define al gobierno de Javier Milei: "Corrupción"

Mal que le pese al titular del Palacio de Hacienda, Axel Kicillof también supera al mandatario, con 34,8% de imagen positiva, y como Bullrich (-10,7 puntos) el gobernador bonaerense (-19,4) conserva un menor saldo negativo entre negativa-positiva.

La izquierda, además, sigue exhibiendo un crecimiento lento pero sostenido, encarnando en la diputada Myriam Bregman, quien en el ranking de imagen positiva aparece cuarta con 32,3%, con 14,2% de imagen regular y 44,9% de negativa.

encuesta giacobbe 1

Le siguen la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (29,2% positiva, 13,2% regular y 55,8% negativa) y más atrás, con guarismos casi marginales, Manuel Adorni (16% positiva, 13,6% regular y 64,5% negativa), Mauricio Macri (13,9% positiva, 22,5% regular y 62,5% negativa) y Victoria Villarruel (11% positiva, 25,1% regular y 57,9% negativa).

Economía y corrupción

Para el 12,7% de los consultados la situación económica mejora rápidamente y para otro 23,3% mejora lentamente; es decir, el 36% tiene una visión más o menos optimista de la gestión libertaria.

Por el contrario, el 8,1% ve a la economía estancada, otro 14,6% la ve empeorando lentamente y el 39,8% que empeora rápidamente. En total, el 62,5% de los consultados considera que la cuestión económica va de mal en peor sin ver la luz al final del oscuro túnel.

encuesta giacobbe 2

En efecto, las expectativas a corto plazo y el margen "tolerable" del ajuste que afecta directamente a los bolsillos de la mayoría de los argentinos, el 40,3% de los consultados por Giacobbe "cree que lo peor ya pasó", para un 57,9% "lo peor está por venir" y el 1,9% no respondió a la consigna.

Finalmente, Giacobbe pidió a los consultados una palabra para definir la gestión de Javier Milei y compañía: la de mayor peso fue "Corrupción", con "Milei" en segundo lugar y “Economía” completando el podio, seguidas por “Desempleo”, “Pobreza” y “Kirchnerismo”.