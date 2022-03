Identifican la camioneta que trasladó los afiches contra Cristina Kirchner

A su vez, se identificó que la camioneta registra alrededor de 50 multas de tránsito y habría realizado el traslado desde una imprenta, también ubicada en una localidad de la zona oeste del conurbano, donde se confeccionaron los afiches.

De acuerdo a la investigación judicial, no faltaría mucho tiempo para lograr la identificación y ubicación de esa imprenta, ya que no son muchas en la región donde puedan hacerse ese tipo de afiches injuriosos para con la vicepresidenta de la Nación. Según trascendió, el número de imprentas bajo la mira no pasaría la decena.

El caso es investigado en tres causas judiciales y en el Ministerio Público de la Ciudad, encabezado por el fiscal Juan Bautista Mahiques, quien actuó de oficio, y recayó en el fiscal Mauro Tereszko, detectando los movimientos de la camioneta a través de cámaras de seguridad.

Escalada

Este viernes, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, se refirió a los distintos ataques que recibió en los últimos días la figura de la vicepresidenta, al señalar que “evidentemente cuando se repiten los hechos dejan de ser aislados” y forman parte de "una escalada”.

Cerruti se refirió así a los carteles con agresiones a Cristina, que están siendo investigados, y a la vandalización de la estatua con su figura ubicada sobre la costa de Río Gallegos. “No nos parece casual que sean contra una mujer y una mujer peronista”, opinó la portavoz presidencial.

“No solo repudiamos lo ocurrido. El Presidente ordenó una investigación exhaustiva e instamos a que no se construya en los medios y en las redes esta estigmatización, esta persecución y esta violencia simbólica que después termina siendo violencia real”, dijo Cerruti.