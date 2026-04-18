Comunicado del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales por la agresión de un militante libertario
Luego de la viralización de un video que muestra a un referente estudiantil libertario violentándose contra militantes de izquierda, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales emitió un comunicado oficial.
El violento episodio que se viraliza en redes sociales, donde un referente de la agrupación libertaria "Somos libres" se abalanza sobre militantes de izquierda en la Facultad de Ciencias Sociales, tuvo lugar en la noche del viernes cuando los militantes del gobierno nacional buscaban inscribir su lista en las elecciones estudiantiles de esa facultad que se llevarán a cabo la próxima semana.
Tras el suceso, el Centro de Estudiantes de la facultad, en este momento liderado por la agrupación "La Mella" que no estaba en las facciones involucradas en la disputa (izquierda y libertarios), emitió un comunicado conjunto donde rechazan los actos de violencia de la agrupación "Somos libres" y llaman al estudiantado a mostrar "masivamente" ese rechazo dentro de la facultad en las elecciones.
Al respecto, la presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la UBA, Agostina Olivera expresó en referencia a los militantes libertarios: "Ellos no creen que el Estado Nacional se tenga que hacer cargo de nuestro derecho a la educación superior. Y no solo los estudiantes universitarios y la comunidad universitaria le demostraron que no era así sino que el conjunto de la sociedad argentina lo hizo en más de una oportunidad y el Congreso lo hizo. Seis veces aprobamos la Ley (de financiamiento universitario). Hoy en día está aprobada esa ley y estamos esperando su implementación y, sin embargo, siguen sin hacerlo".
"Esta gente se quiere presentar en las elecciones de estudiantes de Ciencias Sociales como lo hace en otras facultades de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros entendemos como centro de estudiantes que no le vamos a regalar al gobierno una campaña diciendo que estas organizaciones, pero particularmente la facultad de Ciencias Sociales, no los deja presentarse para que salga Milei por todos lados a hablar de proscripción en la Facultad de Ciencias Sociales. A lo que sí estamos dispuestos es a ir y mostrarle a esta gente que no les puede dar la cara para presentarse en esta facultad porque los estudiantes de Ciencias Sociales no los van a elegir. No hay estudiantes en esta facultad que quiera elegir a este gobierno nacional y nosotros y nosotras lo tenemos clarísimo. Esa campaña no se la vamos a regalar pero sí lo que vamos a hacer es ir a ganarles, vamos a ganarle a esta gente de mierda que esta desfinanciando la universidad pública, la salud pública, que está desfinanciando a los movimiento y que está todos los días contra los derechos de nuestro pueblo".
Violenta agresión de un militante libertario a otro de izquierda en la Facultad de Ciencias Sociales
El escenario de ajuste, incertidumbre y cuestionamiento al sistema universitario se sufre cada día dentro de las universidades públicas. Con ese telón de fondo, la Facultad de Ciencias Sociales vive por estos días la previa a una semana electoral en su sede. En las últimas horas se viralizó un episodio violento en sus aulas. La tensión escaló cuando un militante de la agrupación libertaria "Somos libres" le pegó y empujó a un militante de "Ya basta" y otros se sumaron y forcejearon para poder separarlos.
En el último año el avance de las fuerzas libertarias en los espacios universitarios, donde nunca tuvieron representatividad, modificó el equilibrio político interno en las casas de estudio. El Gobierno Nacional manifestó explícitamente su objetivo de fortalecer su presencia política en las facultades para competir por la construcción del sentido común dentro de la educación pública mientras produce un ahogo brutal sobre las mismas porque no pone en vigencia la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso Nacional. El desfinanciamiento al sistema científico y académico cada día es más notorio y preocupante.
El video se viraliza en redes pero las autoridades de la Facultad aún no se han manifestado oficialmente sobre lo ocurrido. Resta aún confirmar si el militante libertario que se violentó pertenece a esa casa de estudios porque según trascendió al momento sería estudiante de la Facultad de Economía donde la presencia del oficialismo tiene mayor peso. En Ciencias Sociales los mismos estudiantes repudiaron la violencia de este sector y comenzaron a cantar "Fuera fachos, fuera", en medio del episodio.
El suceso se inscribe en una semana donde las amenazas de tiroteo en varias escuelas públicas de la Argentina parecen haber tomado un perfil viral que preocupa a las autoridades y los padres de los alumnos, que se encuentran desbordados ante una situación. Este fenómeno, que inundó los portales y programas de noticias durante esta semana, ha cobrado una fuerza alarmante recientemente y ahora se lo conoce mediáticamente como la "Ola de amenazas virales" o el reto de "Mañana tiroteo".
De un tiempo a esta parte, la violencia y la confrontación dentro de las aulas experimenta un preocupante incremento, manifestándose tanto en agresiones físicas como en hostigamiento psicológico y verbal entre estudiantes, y en ocasiones hacia los propios docentes. Este fenómeno, lejos de ser aislado, evidencia la fragilidad de los mecanismos de convivencia social y la creciente tensión que se filtra en los espacios educativos. Por ello, abordar esta realidad requiere un debate urgente e ineludible, que deje de lado diagnósticos superficiales para construir políticas integrales que protejan la integridad de la comunidad educativa y rescaten las aulas como un lugar seguro para el aprendizaje.
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