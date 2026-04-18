Comunicado del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales por la agresión de un militante libertario

Violenta agresión de un militante libertario a otro de izquierda en la Facultad de Ciencias Sociales

El escenario de ajuste, incertidumbre y cuestionamiento al sistema universitario se sufre cada día dentro de las universidades públicas. Con ese telón de fondo, la Facultad de Ciencias Sociales vive por estos días la previa a una semana electoral en su sede. En las últimas horas se viralizó un episodio violento en sus aulas. La tensión escaló cuando un militante de la agrupación libertaria "Somos libres" le pegó y empujó a un militante de "Ya basta" y otros se sumaron y forcejearon para poder separarlos.

En el último año el avance de las fuerzas libertarias en los espacios universitarios, donde nunca tuvieron representatividad, modificó el equilibrio político interno en las casas de estudio. El Gobierno Nacional manifestó explícitamente su objetivo de fortalecer su presencia política en las facultades para competir por la construcción del sentido común dentro de la educación pública mientras produce un ahogo brutal sobre las mismas porque no pone en vigencia la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso Nacional. El desfinanciamiento al sistema científico y académico cada día es más notorio y preocupante.

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El video se viraliza en redes pero las autoridades de la Facultad aún no se han manifestado oficialmente sobre lo ocurrido. Resta aún confirmar si el militante libertario que se violentó pertenece a esa casa de estudios porque según trascendió al momento sería estudiante de la Facultad de Economía donde la presencia del oficialismo tiene mayor peso. En Ciencias Sociales los mismos estudiantes repudiaron la violencia de este sector y comenzaron a cantar "Fuera fachos, fuera", en medio del episodio.

El suceso se inscribe en una semana donde las amenazas de tiroteo en varias escuelas públicas de la Argentina parecen haber tomado un perfil viral que preocupa a las autoridades y los padres de los alumnos, que se encuentran desbordados ante una situación. Este fenómeno, que inundó los portales y programas de noticias durante esta semana, ha cobrado una fuerza alarmante recientemente y ahora se lo conoce mediáticamente como la "Ola de amenazas virales" o el reto de "Mañana tiroteo".

De un tiempo a esta parte, la violencia y la confrontación dentro de las aulas experimenta un preocupante incremento, manifestándose tanto en agresiones físicas como en hostigamiento psicológico y verbal entre estudiantes, y en ocasiones hacia los propios docentes. Este fenómeno, lejos de ser aislado, evidencia la fragilidad de los mecanismos de convivencia social y la creciente tensión que se filtra en los espacios educativos. Por ello, abordar esta realidad requiere un debate urgente e ineludible, que deje de lado diagnósticos superficiales para construir políticas integrales que protejan la integridad de la comunidad educativa y rescaten las aulas como un lugar seguro para el aprendizaje.