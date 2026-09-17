"Gato por Liebre": el nuevo libro de Pablo Vera que analiza contradicciones e impacto del experimento libertario en la Argentina

Quién es el autor

Pablo Vera cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito académico y de la gestión pública. Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y posee estudios de posgrado especializados en Economía Política y Política Criminal.

Su experiencia en el Estado incluye su paso por la Municipalidad de Avellaneda entre 2017 y 2020 en áreas de Seguridad y Gobierno, además de haber desempeñado el cargo de Director Nacional de Lucha contra el Narcotráfico en 2020. Desde enero de 2022 ejerce como Subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, combinando su labor en la función pública con su rol como columnista en el medio Buenos Aires/12, donde aborda habitualmente temáticas vinculadas a la historia, la economía, la seguridad y la política contemporánea.