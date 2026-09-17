"Gato por Liebre": el nuevo libro de Pablo Vera que analiza contradicciones e impacto del experimento libertario en la Argentina
Con prólogo de Martín Granovsky y editado por Cooperativa Editorial Azucena, el abogado y analista político presenta una compilación de crónicas que examinan las promesas de campaña frente a la realidad de la gestión de Javier Milei.
A pocos días de su desembarco en las librerías, el panorama editorial argentino suma un nuevo título de análisis político con la aparición de "Gato por Liebre. Crónicas del experimento libertario". Escrito por el abogado, funcionario y analista Pablo Vera, el volumen propone una radiografía crítica y minuciosa sobre las profundas transformaciones económicas, sociales y políticas que atraviesa el país bajo la actual administración nacional.
Publicado por la Cooperativa Editorial Azucena y prologado por el reconocido periodista Martín Granovsky, el libro funciona como una continuación conceptual de la línea de investigación y debate que el autor ya había transitado en su anterior publicación, titulada "Libranos del mal".
A través de un formato que entrelaza la crónica periodística, el ensayo político y agudas referencias históricas y culturales, la obra interroga la distancia existente entre los postulados iniciales del oficialismo y los resultados concretos en el tejido social.
javier Milei, entre la promesa y la gestión: claves de una lectura urgente
El eje vertebrador de la obra se sintetiza en el interrogante que propone su propio título: ¿qué se prometió en las urnas y qué terminó ocurriendo una vez detentado el poder?
Desde esa premisa, Vera recorre las principales medidas del denominado "experimento libertario", evaluando las tensiones institucionales, el rol replanteado del Estado frente al mercado y el impacto directo de las medidas económicas en la cotidianeidad de la ciudadanía.
Quién es el autor
Pablo Vera cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito académico y de la gestión pública. Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y posee estudios de posgrado especializados en Economía Política y Política Criminal.
Su experiencia en el Estado incluye su paso por la Municipalidad de Avellaneda entre 2017 y 2020 en áreas de Seguridad y Gobierno, además de haber desempeñado el cargo de Director Nacional de Lucha contra el Narcotráfico en 2020. Desde enero de 2022 ejerce como Subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, combinando su labor en la función pública con su rol como columnista en el medio Buenos Aires/12, donde aborda habitualmente temáticas vinculadas a la historia, la economía, la seguridad y la política contemporánea.
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