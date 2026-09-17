Patricia Bullrich volvió a despegarse de Milei y Caputo por la nueva avanzada contra el sector de Discapacidad

La inclusión de estos artículos en el proyecto de ley del Presupuesto echó por tierra el principio de acuerdo que los libertarios habían alcanzado en Diputados con bloques aliados para emplazar a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto para tratar el tema Discapacidad y evitar así una nueva y resonante derrota en el recinto.

Los libertarios estaban negociando con algunos sectores y aseguraban tener en vista un proyecto “superador”, con el que intentaban desactivar el intento opositor de emitir un dictamen que extienda la vigencia de la ley 27.793. Incluso aseguraban que la prórroga de la emergencia sería abstracta porque el Presupuesto incluiría en su articulado esas supuestas mejoras.

En la reunión del plenario de comisiones del miércoles, las libertarias Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado fueron el bñanco de las críticas opositoras. Ante los duros cuestionamientos, las libertarias intentaropn tambipen a su vez despegarse y plantearon que el Presupuesto 2027 es un proyecto que puede ser modificado en el debate en las comisiones y corregir lo que tildaron de “error”.

A su vez, el diputado Juan Marino, autor del proyecto de prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, fue el que advirtió que el capítulo referido a este sector en el Presupuesto cambiaba toda la discusión. Denunció que “se propone destruir la Ley de Emergencia en Discapacidad, y de conjunto desmantelar el sistema de derechos para personas con discapacidad”.

“Nosotros veníamos a discutir esto, se hablaba incluso de alcanzar un dictamen con unanimidad; incluso algunos diputados del oficialismo venían planteando que iban a proponer un dictamen superador… y nos encontramos con este Presupuesto 2027 que explícitamente deroga numerosos artículos de la ley”, denunció el legislador de Unión por la Patria.