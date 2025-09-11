Hallaron sin vida al padre y a su hijo de 3 años desaparecidos en Capilla del Monte

Los investigadores también encontraron pisadas que podrían pertenecer a las víctimas, ubicadas a casi un kilómetro del lugar donde se halló el automóvil, lo que refuerza la hipótesis de que corresponden al padre y al menor.

Lorena, la madre de Álvaro, contó que ambos "salieron de la casa como otras veces para ir a la playa, a jugar, tirar piedritas". y agregó: "Como no volvían, yo los llamé y no contestaban. Encontré el auto cerrado. Solo, vacío. No se lo ve forzado, nada"

En el operativo participaron buzos, agentes del DUAR, brigadas del ETAC, bomberos voluntarios, personal de la Departamental Punilla, perros rastreadores y drones para realizar la búsqueda desde el aire.

Se espera que se practiquen las autopsias correspondientes para constatar la data de muerte y las causas.