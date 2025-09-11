Hallaron sin vida al padre y a su hijo de 3 años desaparecidos en Capilla del Monte
Cristian Flank y Álvaro se extraviaron el pasado miércoles en el Dique El Cajón.
La Policía de Córdoba encontró los cuerpos sin vida de Cristian Flank y su hijo Álvaro en las aguas del Dique El Cajón, en Capilla del Monte, luego de que permanecieran desaparecidos por más de 24 horas.
Las víctimas se habían extraviado el miércoles, cuando salieron a dar un paseo y no regresaron a su hogar, según denunció la madre del menor.
Efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la Policía de Córdoba (DUAR) hallaron los cadáveres durante los rastrillajes, a más de dos metros de profundidad.
Según medios locales, ambos cuerpos estaban enganchados entre ramas, mientras que la fiscalía a cargo de Nelson Lingua intenta determinar las circunstancias del hecho.
El Chevrolet Aveo gris estaba cerrado con llave y estacionado a pocos metros del dique.
Los investigadores también encontraron pisadas que podrían pertenecer a las víctimas, ubicadas a casi un kilómetro del lugar donde se halló el automóvil, lo que refuerza la hipótesis de que corresponden al padre y al menor.
Lorena, la madre de Álvaro, contó que ambos "salieron de la casa como otras veces para ir a la playa, a jugar, tirar piedritas". y agregó: "Como no volvían, yo los llamé y no contestaban. Encontré el auto cerrado. Solo, vacío. No se lo ve forzado, nada"
En el operativo participaron buzos, agentes del DUAR, brigadas del ETAC, bomberos voluntarios, personal de la Departamental Punilla, perros rastreadores y drones para realizar la búsqueda desde el aire.
Se espera que se practiquen las autopsias correspondientes para constatar la data de muerte y las causas.
