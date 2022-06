Cristina califica de "muy injusto" ataques que sufre de "funcionarios del propio Gobierno"

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1533109537800175618 Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso. https://t.co/qS5Q9SX3sF — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 4, 2022

A qué ataque se refiere Cristina

"A la categoría de 'funcionarios que no funcionan', planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta", se afirma desde la cuenta de Twitter @Energia_ArgOk a la que Cristina marca como algo verídico y real.

La misma cuenta, al tuit siguiente, publicó las siguientes capturas de pantalla.

image.png