El Gobierno confirmó que el encargado de negocios de Irán se fue del país

Nueva amenaza de Donald Trump a Irán: "El tiempo se acaba"

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar con fuerza en las últimas horas luego de una advertencia directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fijó un ultimátum de 48 horas para que Iran avance en un acuerdo que permita descomprimir la crisis en curso.

El mensaje, que se enmarca en un escenario de fuerte inestabilidad regional, fue interpretado como un endurecimiento de la postura estadounidense frente a la dinámica del conflicto, que continúa sumando episodios de violencia y tensión en distintos frentes.

Según reportes de medios internacionales, la Casa Blanca considera que el margen para la negociación diplomática se está reduciendo rápidamente, en medio de una secuencia de ataques cruzados y respuestas militares que mantienen la situación en permanente alerta.

En ese contexto, el plazo de 48 horas aparece como una presión directa para forzar definiciones en el corto plazo, mientras crece la preocupación por una posible escalada de mayor magnitud si no hay avances concretos. La situación sobre el terreno sigue siendo volátil, con nuevos episodios de enfrentamientos y movimientos militares que alimentan la incertidumbre en la región y generan alarma en la comunidad internacional.

Desde Teherán, por su parte, se mantiene una postura firme frente a las exigencias externas, aunque no se descartan canales indirectos de diálogo, en un clima marcado por la desconfianza y la tensión creciente entre las partes. El ultimátum de Donald Trump abre ahora una cuenta regresiva crítica, con el mundo atento a lo que ocurra en las próximas 48 horas, que podrían ser determinantes para el futuro inmediato del conflicto y su posible escalada o contención.