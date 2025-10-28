Guillermo Francos descartó su salida del Gabinete: qué dijo de los cambios en el Gobierno

Las declaraciones del funcionario se producen en un contexto de análisis y revisión dentro del oficialismo, luego del avance electoral del espacio libertario que le otorga mayor capacidad de negociación parlamentaria para el segundo tramo de la gestión. Mientras tanto, el Gobierno prepara una agenda cargada de temas clave, entre ellos la discusión de la reforma laboral y los ajustes en el esquema económico encabezado por Luis Caputo, quien ya confirmó que se mantendrá el régimen de bandas cambiarias.

