Sandra Pettovello anunció la transformación de comedores en Centros de Familia PNUD
Según explicó la cartera que conduce Sandra Pettovello, los Centros de Familia PNUD, además de funcionar como comedores sumarán actividades deportivas, culturales y de apoyo escolar.
El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, informó este miércoles que avanzará en la transformación de comedores en centros de asistencia integral para las familias.
A través de un comunicado difundido hoy poco después del mediodía, Capital Humano aseguró que "en un cambio de paradigma, inicia el proceso de transformación de Comedores PNUD a Centros de Familia PNUD, superando un esquema centrado exclusivamente en el asistencialismo por un nuevo modelo de atención integral para las familias".
En sus cuentas en las redes sociales, el ministerio amplió que "a través de la firma del documento 'Proyecto de Revisión Sustantiva" del Programa Abordaje Comunitario, la ministra Sandra Pettovello, con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y las autoridades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acordaron fortalecer y financiar un nuevo modelo con foco en el desarrollo del capital humano".
Y amplía: "De esta manera, aquellos comedores PNUD que reúnan las condiciones necesarias podrán incorporarse gradualmente a esta nueva modalidad como Centros de Familia PNUD, sumando actividades deportivas, culturales y de apoyo escolar, e integrando la recreación y la educación como pilares fundamentales para el fortalecimiento de las personas".
"Estamos terminando con un modelo de dependencia para apuntar a la generación de capacidades y autonomía de las familias", concluye el comunicado.
Nueva designación
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, designó este miércoles a Atilio Rodolfo Catelli como Subsecretario de Empleo y Formación Laboral, quien estará en el puesto que dejó vacante Eugenia Cortona en febrero pasado.
Así quedó plasmado en el Decreto 325/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial en el cual se indicó: “Desígnase, a partir del 13 de abril de 2026, en el cargo de Subsecretario de Empleo y Formación Laboral de la Secretaría de Trabajo, Empleo, Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano al doctor Atilio Rodolfo Cartelli”.
La Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral tiene por objetivos la promoción y el sostenimiento del empleo, y la implementación de estrategias de mejora de la empleabilidad de las personas a través de la formación profesional y la certificación de competencias laborales.
De esta forma, promueve la inclusión laboral desde un enfoque amplio de derechos con especial atención a los sectores más vulnerables.
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