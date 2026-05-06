Milei ratificó que no le pedirá la denuncia a Adorni y volvió a tildar de "basuras inmundas" a los periodistas

Fuentes judiciales confirmaron que Tabar hizo referencia a una mesa de comedor de madera y mármol, mesa ratona, una mesa para comedor diario, un vajillero, rack para TV, una mesa consola y también un espejo.

manuel adorni congreso Manuel Adorni en el Congreso para su informe de gestión.

La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal ante ARBA para investigar el patrimonio de Manuel Adorni

La Justicia ordenó este miércoles levantar el secreto fiscal ante ARBA por la propiedad que la familia del jefe de Gabinete Manuel Adorni posee en partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

La medida también afecta a una propiedad en La Plata, donde actualmente viviría la madre de Adorni.

La orden fue hecha por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

A principios de abril, la Justicia ya había dispuesto el levantamiento del secreto fiscal y bancario, relacionado con movimientos de cuentas del jefe de Gabinete y su esposa.