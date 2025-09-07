Guillermo Montenegro cruzó a Axel Kicillof y a Carlos Bianco por el transporte gratis
El intendente de General Pueyrredón le pidió a la gente que se acerque a votar y "ninguneó" al ministro de Gobierno bonaerense.
El intendente de General Pueyrredón y candidato a senador por La Libertad Avanza (LLA), Guillermo Montenegro, destacó la importancia de emitir el voto y cruzó al gobierno bonaerense por el transporte gratuito.
Al salir del establecimiento, celebró la jornada electoral: "Es un día maravilloso que nos acompaña a los marplatenses y es muy importante venir a votar", expresó.
En cuanto al inicio de los comicios, reconoció algunas complicaciones: "A la mañana fue más complicado por las autoridades y conformar las mesas, y algunas cuestiones tecnológicas que tienen que ver con que se cayó el sistema del padrón, pero todo se fue corrigiendo y hay que aprovechar el día que nos tocó para concurrir a votar".
Consultado sobre la participación, señaló: "Los números a nivel local no los tenemos todavía. Venir a votar es muy importante, más allá de lo que cada uno tenga que expresar tanto para la quinta sección como para Mar del Plata. El operativo de seguridad marcha muy ordenado y se está haciendo de forma coordinada".
"Ahora vuelvo para casa a buscar las medialunas y traerlas, y al margen de eso, después voy a esperar los resultados. Estoy conforme con la campaña de La Libertad Avanza", manifestó.
Por otro lado, el jefe comunal cargó contra el ministro de Gobierno bonaerense, por la polémica en torno al transporte público gratuito durante la jornada electoral: “¿Quién es Carlos Bianco? El transporte no es gratis, lo tienen que pagar los marplatenses, eso es lo que digo", cuestionó.
Más temprano, Carlos Bianco había defendido la medida al sostener que se trataba de “una inversión para que la gente pueda ir a votar y se pueda expresar”.
El padrón puede consultarse desde este enlace.
El padrón puede consultarse desde este enlace.
