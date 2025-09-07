Guillermo Montenegro cruzó a Axel Kicillof y a Carlos Bianco por el transporte gratis

Por otro lado, el jefe comunal cargó contra el ministro de Gobierno bonaerense, por la polémica en torno al transporte público gratuito durante la jornada electoral: “¿Quién es Carlos Bianco? El transporte no es gratis, lo tienen que pagar los marplatenses, eso es lo que digo", cuestionó.

Más temprano, Carlos Bianco había defendido la medida al sostener que se trataba de “una inversión para que la gente pueda ir a votar y se pueda expresar”.

Funciona correctamente la web del padrón electoral

El padrón puede consultarse desde este enlace.

Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.

