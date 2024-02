Para Guillermo Moreno, el dato de la pobreza ya es una "foto vieja"

guillermo moreno

Y advirtió: "y en marzo, con las tarifas... si el gobierno no hace nada, muchos de los que hoy dicen 'yo no soy pobre' van a empezar a cobrar los salarios en cuotas porque las empresas no están facturando".

Moreno consideró además que la idea del Gobierno de que "primero hay que sufrir" es una "tontería" porque "en economía, si sufrís, seguís sufriendo".

La clave, señaló, es "ir dando las condiciones" para que "se produzca" la recuperación económica. "¿Por qué aumentaría la rentabilidad empresarial si no hay mercado externo ni mercado interno? Es una pregunta que tienen que responder", cuestionó en relación a las medidas económicas impulsadas desde la Casa Rosada.

"Empieza a aparecer una envergadura que tiene que ver con la ignorancia que está teniendo el equipo económico y el Presidente. El Presidente ya empezó a patinar, que es el momento anterior a que se deprima. Dijo que la inflación viajaba al 1% diario. Es una estupidez, porque no hay manera de medir esto", afirmó.

Moreno también advirtió que el plan de dolarización que sostiene el gobierno de Javier Milei "no va a pasar" porque se encontrará con trabas por parte de los bancos nacionales.

"El pueblo argentino es manso y tranquilo hasta que se pierde la paciencia y ahí, como Perón decía, hace tronar el escarmiento. Hay que ordenar, hay que presentar los planes de Gobierno, pero esto va a ser muy complicado", sentenció.