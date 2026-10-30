Gustavo Menéndez recibió a Ricardo Quintela en Merlo para debatir sobre el futuro del país
Los mandatarios intercambiaron diagnósticos sobre la actualidad y abordaron posibles líneas de acción para hacer frente a la compleja situación socioeconómica.
El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, encabezó este encuentro junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en el marco de la charla debate "Desafíos para la Argentina que viene". El evento se llevó a cabo a sala llena en el Teatro Municipal Enrique Santos Discépolo, donde ambos dirigentes analizaron la coyuntura política y económica del país.
Durante la jornada, los mandatarios intercambiaron diagnósticos sobre la actualidad nacional y abordaron posibles líneas de acción para hacer frente a la compleja situación socioeconómica.
Mapeo federal y el camino hacia la unidad
Al momento de hacer uso de la palabra, Gustavo Menéndez resaltó la trayectoria del mandatario riojano y el rol del municipio como punto de encuentro del espacio político.
"Ricardo tiene una mirada federal muy necesaria para toda la República Argentina. Es una de las personas que comenzó el camino de la unidad del peronismo. Nosotros, desde Merlo, siempre hemos hecho de nuestro distrito una trinchera para que muchos compañeros puedan expresar sus ideas", expresó el jefe comunal.
Por su parte, Ricardo Quintela agradeció el recibimiento del pueblo de Merlo y remarcó la necesidad de construir una alternativa: "Me siento como en mi propia casa. Hablar en un teatro tan lleno me obligó a dar lo mejor de mí. Lo que queremos transmitir es la reconstrucción de la esperanza del pueblo argentino".
La discusión sobre las candidaturas y el rol de la dirigencia
Consultado sobre el escenario electoral del peronismo, Menéndez prefirió poner el foco en la agenda social cotidiana, aunque reconoció la proyección del gobernador riojano a nivel nacional.
"No es un buen momento para hablar de candidaturas. Es importante acompañar al pueblo y que se sienta interpelado por su dirigencia. Por supuesto, Ricardo es una persona que tiene una trascendencia nacional y podría representar al peronismo en las próximas elecciones, como también hay otros compañeros en ese transitar. Pero ahora debemos hablar de las necesidades y los problemas de la gente", remarcó el intendente.
A su turno, Quintela devolvió los elogios hacia la gestión local y destacó la figura del anfitrión: "Gustavo Menéndez es un dirigente relevante a nivel nacional, una persona que conocen en todo el norte y que, con su tercera gestión al mando, trascendió los límites de Buenos Aires".
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