Gustavo Menéndez recibió a Ricardo Quintela en Merlo para debatir sobre el futuro del país

La discusión sobre las candidaturas y el rol de la dirigencia

Consultado sobre el escenario electoral del peronismo, Menéndez prefirió poner el foco en la agenda social cotidiana, aunque reconoció la proyección del gobernador riojano a nivel nacional.

"No es un buen momento para hablar de candidaturas. Es importante acompañar al pueblo y que se sienta interpelado por su dirigencia. Por supuesto, Ricardo es una persona que tiene una trascendencia nacional y podría representar al peronismo en las próximas elecciones, como también hay otros compañeros en ese transitar. Pero ahora debemos hablar de las necesidades y los problemas de la gente", remarcó el intendente.

A su turno, Quintela devolvió los elogios hacia la gestión local y destacó la figura del anfitrión: "Gustavo Menéndez es un dirigente relevante a nivel nacional, una persona que conocen en todo el norte y que, con su tercera gestión al mando, trascendió los límites de Buenos Aires".