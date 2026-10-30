Pérdidas millonarias, Hidrovía y el escandaloso pacto con Eurnekian: la AGN acorrala a la gestión Milei

La Hidrovía de los escándalos: arbitrariedad, sospechas y la sombra de China y EEUU

Pese a los constantes intentos del Gobierno por presentar la adjudicación de la Vía Navegable Troncal como un caso de éxito —que coronó al consorcio Vía Navegable Argentina (VNA), integrado por la belga Jan De Nul y Servimagnus—, el proceso licitatorio quedó marcado por la falta de transparencia y las sospechas de favoritismo.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, ya constató una "grave vulneración al principio de transparencia", advirtiendo sobre la falta de parámetros objetivos que le otorgaron a la Comisión Evaluadora un "margen de discrecionalidad excesivo" para moldear calificaciones a su antojo.

A esto se le suman denuncias presentadas por consorcios competidores como DTA Engenharia y actores ligados al Fondo KKR y firmas estadounidenses, que acusan al Ejecutivo de alterar el concurso y dar lugar a presuntos "socios ocultos" vinculados al Grupo Neuss.

El Gobierno llamó a licitación para privatizar la Hidrovía.

El affaire no solo escaló en la Justicia argentina: la diplomacia de Estados Unidos también puso el grito en el cielo tras detectar supuestas reuniones secretas entre funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) con emisarios del gobierno chino, a pesar de que los pliegos redactados por la gestión de Milei prometían la exclusión explícita de capitales estatales extranjeros.

Aeropuertos Argentina: tres actas secretas y una prórroga por 30 años

El otro flanco oscuro sobre el que posará su lupa la AGN salpica directamente el discurso anticasta del oficialismo: la renovación de la concesión de 35 aeropuertos del país a favor del grupo Eurnekian hasta el año 2056, nada menos que 12 años antes de que venciera la concesión vigente.

Detrás de este acuerdo millonario se esconde un escandaloso modus operandi. Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, el Gobierno redactó tres actas secretas a espaldas de la ciudadanía. La primera de ellas, que buscaba extender el beneficio hasta 2066 bajo la excusa de la Ley Bases, fue firmada por el entonces titular del ORSNA, Facundo Leal —hoy detenido e investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero— y el CEO de la empresa, Daniel Ketchibahian.

Tras la caída de Leal, su sucesora Noelia Ruiz continuó con la tramitación confidencial para cerrar la tasa de retorno a medida del operador privado. La maniobra fue denunciada en el Congreso por el legislador Maximiliano Ferraro, quien incluso alertó haber recibido amenazas por exponer cómo el gobierno de Milei benefició sin licitación y de manera sigilosa a uno de los mayores grupos económicos del país.