Brasil le exigió explicaciones a la Argentina por la fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos
El gobierno brasileño convocó a la encargada de negocios argentina para conocer detalles sobre la salida del excandidato presidencial hacia Estados Unidos a través de Iguazú.
La relación entre Argentina y Brasil sumó un nuevo foco de tensión después de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convocara a la encargada de negocios de la representación diplomática argentina para pedir explicaciones por la fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos.
La citación estuvo vinculada con el recorrido que habría realizado el excandidato presidencial brasileño para abandonar su país y llegar a territorio estadounidense a través de la ciudad argentina de Puerto Iguazú. La investigación sobre su salida continúa avanzando y ahora también tiene repercusiones en el plano diplomático.
La funcionaria argentina María Cortes fue recibida el jueves por un representante de la Cancillería brasileña. La información se conoció públicamente este viernes, en medio de un escenario de creciente tensión política entre los gobiernos de ambos países.
¿Qué le reclamó Brasil a la diplomática argentina?
El periodista de C5N especializado en temas internacionales, Gabriel Michi, explicó que la diplomática fue convocada para brindar información sobre la participación de Argentina en el episodio. "Hubo una citación a la encargada de negocios en la embajada argentina allí en Brasil, María Cortes, para que brinde explicaciones sobre como fue que la participación de Argentina en el tema de la fuga de Flávio Bolsonaro, vía Iguazú, hacía los Estados Unidos", informó.
De acuerdo con el relato del periodista en el programa De Una, la reunión se desarrolló durante la tarde del jueves y duró aproximadamente media hora. La funcionaria fue recibida por el jefe del departamento del Mercosur de la Cancillería brasileña. "Se le solicitó las explicaciones de lo ocurrido en la Argentina y la diplomática se comprometió, en términos genéricos, a aportar toda la información que se le suministre", detalló Michi.
Por su parte, la Cancillería argentina manifestó que pondrá a disposición los datos que estén disponibles a través de la propia Cortez.
Milei podría cruzarse con Lula en la Cumbre Iberoamericana
El episodio se produce a pocos días de un encuentro internacional en Madrid que podría reunir a Javier Milei y Lula da Silva. El presidente argentino confirmó que participará de la Cumbre Iberoamericana, prevista para el 4 y 5 de noviembre de 2026. El mandatario brasileño, que fue reelecto, también evalúa asistir a la reunión.
De concretarse su presencia, ambos podrían coincidir en medio de las diferencias políticas y diplomáticas que atraviesan la relación bilateral. La tensión se profundizó por la postura de Milei frente al resultado electoral brasileño y su respaldo a Flávio Bolsonaro, rival de Lula en el balotaje.
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