Brasil le exigió explicaciones a la Argentina por la fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

Por su parte, la Cancillería argentina manifestó que pondrá a disposición los datos que estén disponibles a través de la propia Cortez.

Flávio Bolsonaro

Milei podría cruzarse con Lula en la Cumbre Iberoamericana

El episodio se produce a pocos días de un encuentro internacional en Madrid que podría reunir a Javier Milei y Lula da Silva. El presidente argentino confirmó que participará de la Cumbre Iberoamericana, prevista para el 4 y 5 de noviembre de 2026. El mandatario brasileño, que fue reelecto, también evalúa asistir a la reunión.

De concretarse su presencia, ambos podrían coincidir en medio de las diferencias políticas y diplomáticas que atraviesan la relación bilateral. La tensión se profundizó por la postura de Milei frente al resultado electoral brasileño y su respaldo a Flávio Bolsonaro, rival de Lula en el balotaje.