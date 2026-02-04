MinutoUno

¿Hay paro de trenes el jueves 5 de febrero?

El sindicato La Fraternidad ratificó el paro de trenes por 24 horas. Qué líneas se verán afectadas y qué falta para que se levante.

¿Hay paro de trenes el jueves 5 de febrero?

La incertidumbre sobre el transporte público para este jueves se disipó esta mañana con la confirmación del gremio. Sí, hay paro de trenes este jueves 5 de febrero. La medida de fuerza, convocada por el sindicato de conductores de locomotoras La Fraternidad, provocará una interrupción total en el servicio ferroviario nacional durante 24 horas.

La huelga fue ratificada este miércoles por el secretario general del gremio, Omar Maturano, quien señaló que no se pudo llegar a un acuerdo salarial con las empresas. "El paro sigue en pie", aseguró el dirigente, explicando que desde la asunción del actual Gobierno los trabajadores perdieron un 56% frente a la inflación.

IMPORTANTE: A qué hora llega el tormentón de hielo que bajará la temperatura a menos de 20 grados en Buenos Aires

Qué puede detener el paro

A pesar de la ratificación, existe una última instancia administrativa que podría frenar la medida: la conciliación obligatoria. Hasta el mediodía del miércoles, el Gobierno no había dictado esta resolución, pero la posibilidad sigue latente. Desde el gremio adelantaron que, en caso de ser dictada, acatarán la orden y levantarán la huelga.

paro general trenes
El paro de trenes dejará sin servicio a todo el país desde la medianoche del jueves.

El paro de trenes dejará sin servicio a todo el país desde la medianoche del jueves.

Duración y líneas afectadas

El "plan de lucha" comenzará a las 00:00 del jueves 5 de febrero y se extenderá durante todo el día, retomando el cronograma habitual recién a la medianoche del viernes 6.

La paralización alcanzará a la totalidad del transporte ferroviario nacional, afectando tanto a pasajeros como a cargas. No funcionarán:

  • Trenes Argentinos Pasajeros (todas las líneas de corta y larga distancia, incluyendo las del AMBA).

  • Belgrano Cargas S.A. (líneas Belgrano, Urquiza y San Martín).

  • Metrovías S.A..

  • Ferrovías SAC.

El reclamo sindical se basa en la pérdida del poder adquisitivo —calificaron la última oferta del 2% como "burda"— y en la "falta de seguridad" en la infraestructura, denunciando un promedio de tres descarrilamientos diarios en los trenes de carga.

