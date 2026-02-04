¿Hay paro de trenes el jueves 5 de febrero?

La incertidumbre sobre el transporte público para este jueves se disipó esta mañana con la confirmación del gremio. Sí, hay paro de trenes este jueves 5 de febrero. La medida de fuerza, convocada por el sindicato de conductores de locomotoras La Fraternidad, provocará una interrupción total en el servicio ferroviario nacional durante 24 horas.