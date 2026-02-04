A qué hora empieza el paro de trenes y a qué ramales afecta
El encuentro entre el Ejecutivo y el gremio no prosperó y las partes no lograron llegar a un acuerdo por el reclamo salarial.
La conducción sindical de La Fraternidad ratificó este martes el paro de trenes previsto para el jueves, tras una reunión considerada insatisfactoria con directivos de Ferrocarriles Argentinos. El encuentro, celebrado en la Secretaría de Trabajo, no logró modificar la postura del gremio, que exige una recomposición salarial superior a la oferta presentada. Sebastián Maturano, secretario gremial del sindicato, calificó la negociación como “en vano”, debido a que la propuesta salarial quedó por debajo de la inflación registrada y de las proyecciones para los próximos meses.
A qué hora empieza el Paro de Trenes y cuándo termina
El paro comienza a las 00 del jueves y se extiende hasta las 24, por lo que los servicios recién se reanudarán el viernes con los primeros cronogramas del día. El gremio confirmó que la interrupción será total durante 24 horas, sin guardias ni servicios mínimos.
La medida alcanza a todas las operadoras ferroviarias, según informó el sindicato de maquinistas. Las líneas y empresas afectadas son:
- Trenes Argentinos Pasajeros, en el área metropolitana y larga distancia.
- Belgrano Cargas, en las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín.
- Metrovías S.A.
- Ferrovías SAC.
Frente a la posibilidad de que el Gobierno dicte la conciliación obligatoria, Maturano aseguró que el gremio actuará dentro del marco legal y acatará la resolución que disponga la Secretaría de Trabajo. “Esperamos lo que dicte”, manifestó, aunque anticipó que podría haber nuevas comunicaciones en el transcurso del día para intentar una salida al conflicto. La expectativa sindical está puesta en la respuesta oficial, aunque por el momento la medida de fuerza se mantiene firme.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, se refirió al conflicto ferroviario y señaló que la conciliación obligatoria “siempre está presente la posibilidad, en la medida en que la norma lo permita”. Cordero enfatizó que desde la cartera laboral se prioriza el diálogo y la autocomposición entre las partes, aunque admitió que el contexto social actual exige negociaciones razonables. “No parece que uno comience una negociación con una medida de fuerza. Está bien que en el pasado sucedía, pero hoy la gente ni los mismos trabajadores gustan de eso”, expresó el funcionario en comunicación con radio La Red.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario