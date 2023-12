Horacio Rodríguez Larreta cuestionó el DNU y la Ley Ómnibus de Javier Milei: qué dijo

Concretamente en Instagram, el exfuncionario apareció en un video donde asegura que "la Argentina votó un cambio profundo" y expresa su parecer al respecto de lo mencionado anteriormente: "Yo quiero que nos vaya bien, que avancemos en las transformaciones que nuestro país necesita. Pero no podemos ir de un extremo al otro, tenemos que hacerlo cuidando a la gente y respetando la Constitución", sostuvo.

Seguidamente, enumeró algunas cuestiones que no son resueltas por las reformas propuestas por el equipo libertario: "Si no quieren ajustar a los jubilados como dicen, ¿por qué no lo incluyen en la ley?", apuntó y agregó: "¿Cómo vamos a cuidar a los millones de argentinos que están en la pobreza hoy?".

"Esto del mega DNU, a todo o nada, o la Ley Ómnibus que está llena de superpoderes para el Gobierno, no es el camino. Los cambios que sirven son los que se concretan y se mantienen en el tiempo y eso no se hace agrediendo, ignorando al Congreso. Eso se hace dialogando", manifestó.

larreta sobre dnu.mp4