El desopilante desafío de la diputada Paula Oliveto a Horacio Rodríguez Larreta: "Antes de las elecciones..."

De hecho, la particular invitación de la diputada nacional vino a colación de un comentario que el mismísimo funcionario porteño escribió tras compartir el vídeo donde se lo ve bailando: "Cuando arranque el curso de baile no diré nada, pero habrá señales", escribió.

Por supuesto, los internautas no perdonaron y salieron al cruce del desopilante vídeo de la legisladora: "¿Por qué no lo desafias a proponer un plan detallado para bajar la inflación?"; "Ahora en unos días de agosto ya queda casi libre. Va a estar rompiendo todo en CABA y no creo que tenga ganas de seguir bailando después del baile que le van a dar"; "Señora, Argentina está atravesando la peor crisis de su historia y uds. paveando con esta sarta de estupideces. ¿Que tienen en la cabeza?"; fueron sólo algunos de los lapidarios comentarios provenientes de simpatizantes de Patricia Bullrich.