Horacio Rodríguez Larreta quiere un Ministro de Economía como Sergio Massa

Horacio Rodríguez Larreta, que en caso de llegar a la Presidencia sería "el primero" en ser economista de profesión, señaló que el funcionario a cargo de la cartera de Economía deberá tener "un poder integral" para ser "un ministro plenipotenciario". El alcalde porteño también añadió que en su gabinete "podría haber gente de otro signo político".

"En la Ciudad de Buenos Aires tenemos desde la centro derecha, la gente de (el exministro de Economía y diputado nacional Ricardo) López Murphy, (el diputado nacional José Luis) Espert y hasta el socialismo. La transformación de la Ciudad la hicimos con un espectro político muy amplio", detalló. También afirmó que "la responsabilidad más importante" del próximo Presidente será "conseguir la mayoría política en el Congreso" para apoyar "las reformas" y "mantenerlas en el tiempo".

"La diferencia la va a hacer quien sea capaz de construir el apoyo político para aprobar las reformas y mantenerlas en el tiempo. Ese va a ser el que haga historia. Hasta ahora no se ha logrado", sostuvo.

En esa línea, Horacio Rodríguez Larreta indicó que "todos coinciden en las reformas estructurales" pero que "la diferencia" la hace el que las aprueba en el Congreso. "Si no conseguís eso, la Argentina fracasa", resaltó.

Quién será el compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta

En cuanto a su posible compañero de fórmula, Horacio Rodríguez Larreta aseguró que "tiene que ser alguien de confianza" y que puede ser de otro partido ya que "la diversidad enriquece".

"Tiene que ser alguien que tenga confianza. Tiene que ser alguien con quien tenga que laburar espalda con espalda", explicó el precandidato, y agregó que deberá ser alguien con "cabeza federal". Y subrayó que apoyará a Patricia Bullrich en caso de perder las PASO.

"La mayoría de los equipos técnicos son más o menos los mismos. Desde el PRO trabajamos en la fundación Pensar todos juntos. Nunca se trabajó con tanto tiempo, responsabilidad y profundidad".

Sin embargo, también hizo mención a que en JxC hay otros precandidatos como "Gerardo Morales, Facundo Manes, Miguel Ángel Pichetto y Elisa Carrió". "Es parte de la democracia", apuntó.

Las medidas de un gobierno de Horacio Rodríguez Larreta

En cuanto a las posibles reformas que llevaría adelante, el precandidato presidencial sostuvo que "hay mucho para trabajar" sobre el actual sistema previsional. "Hoy tenés 207 regímenes especiales. Menos de la mitad de jubilados están en el general. No son todas de privilegio, pero son 207 especiales. ¿Por qué no somos todos iguales en esto?, remarcó.

Horacio Rodríguez Larreta también reiteró que "el tipo de cambio debe ser único lo antes posible" y señaló que el país debe "ir a déficit cero el primer año".

"No podemos gastar más de lo que tenemos, no existe. No hay atajos, no hay magia. Para eso necesitas gente con experiencia", aseveró.

En cuanto a su posicionamiento geopolítico, el alcalde porteño dijo que no va "a virar hacia los BRICS" (la coalición integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), pero sí tratará de vender "todos los productos argentinos que se puedan a Brasil, India y China".

"Los mercados que más han crecido son Vietnam, Indonesia e India. Son decenas de millones de personas que necesitan alimentos. Estamos en una situación similar a cuando éramos el granero del mundo. Hay una zona muy fértil que está fuera de la cancha por la guerra. Tenemos que ocupar ese espacio", agregó.