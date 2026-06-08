Javier Milei homenajeará en Casa Rosada al Rebe de Lubavitch

La reunión con Ohana no es un dato menor. El israelí se convirtió en una de las víctimas emblemáticas de los secuestros perpetrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 y su paso por Buenos Aires se produce en momentos en que el Gobierno argentino busca profundizar su alineamiento con Israel.

Una hora más tarde, el jefe de Estado encabezará la ceremonia de presentación de cartas credenciales de nuevos embajadores acreditados ante la República Argentina. Se trata de uno de los actos protocolares más relevantes de la agenda diplomática presidencial, mediante el cual los representantes extranjeros formalizan el inicio de sus funciones en el país.

javier milei bandera israel

Posteriormente, a las 12, Milei recibirá a representantes de los Juegos Macabeos, la tradicional competencia deportiva internacional que reúne a atletas judíos de distintos países y que constituye uno de los principales eventos de la comunidad judía a nivel mundial.

La secuencia de actividades se produce en un contexto de creciente acercamiento entre la administración libertaria e Israel. Durante este año, Milei reafirmó públicamente la alianza estratégica con el gobierno israelí y avanzó en iniciativas de cooperación bilateral, además de ratificar su respaldo político al país de Medio Oriente.

En esa línea, el mandatario también impulsó los llamados Acuerdos de Isaac, un esquema de cooperación destinado a fortalecer los vínculos entre Israel, Argentina y otros países afines de América Latina, con foco en áreas como seguridad, tecnología y defensa de la democracia.