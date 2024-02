Ignacio Torres en Rawson: "Le agradezco al Gobierno porque nos juntó a todos"

En torno a cuál fue el detonante político de la puja que mantiene con el Gobierno Nacional, Torres indicó que su ministro de Economía recibió un mensaje que decía: "Tu gobernador dijo o hizo algo que no gustó". En este sentido, la cabeza de la gestión chubutense sostuvo que se preguntaba "por qué el agravio, el odio, la bronca del Ejecutivo" hacia su provincia. Y agregó: "Hasta que me lo explicaron desde dentro del propio Gobierno. El objetivo era disciplinar a todas las provincias. ¿Es partidario? No, ellos no quisieron matar a una provincia del PRO, quisieron matar a una provincia chica. Chubut es una provincia chica, el Gobierno dijo 'si disciplinamos a una provincia chica, es negocio'", manifestó.

Seguidamente, Torres agradeció al Gobierno por haber "juntado" a todos los gobernadores en una unión donde terminaron "hermanados por una situación que no tendría que haber pasado".

"Este gobernador, créanme, no se quiere pelear con nadie, pero no me voy a dejar apretar nunca cuando nos quieran poner un pie encima. Un Gobierno que debería estar abrazándonos, me denuncia a mí", señaló.

Y reveló: "Me llamó alguien que quiero mucho y que está dentro del Gobierno y me dijo 'Nacho, la solución es callarse, el presidente se olvida y se pelea con otro'. ¡Qué locura!", manifestó indignado.

Qué dijo Nacho Torres sobre Javier Milei

En medio de su conferencia, el gobernador de Chubut repudió las publicaciones en X del presidente: "¿Cuánto odio puede tener una persona para burlarse de un chico con síndrome de down? ¿Qué ejemplo le da el presidente de la Nación a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio, el insulto".

"Yo tengo el cuero duro y estoy convencido que lo que estamos haciendo está bien pero nunca me van a escuchar insultar el presidente de la Nación, no por la investidura, sino porque respeto al que no piensa como yo", indicó.

Seguidamente, remarcó que todo este conflicto llegó a este nivel de confrontación porque "hay un presidente que nos trata con desprecio, él cree que nosotros somos de cabotaje, no se entiende el grado de locura", manifestó.

"No nos dejemos callar, con miedo no vamos a poder salir a adelante", señaló, al mismo tiempo que se refirió a sus ciudadanos: "Les quiero agradecer a todos y transmitirle la tranquilidad de que estamos yendo por el camino correcto".

