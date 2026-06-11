Insólito: Manuel Adorni era multimillonario, pero llegaron a cortarle la luz por falta de pago

De hecho, en el marco de una economía argentina históricamente con muchos altibajos, hubo momentos en que ni siquiera pudo pagar las facturas de los servicios esenciales, como él mismo lo confesó públicamente.

El 23 de octubre de 2018, cuando —según su declaración jurada— ya contaba con un patrimonio millonario, Adorni ni siquiera podía cancelar la factura por el consumo de energía eléctrica de su hogar.

Él mismo lo confesaba en redes sociales, específicamente en la entonces Twitter (hoy X), señalando que le habían cortado de la luz “por falta de pago”, lo que calificaba como “un papelón”.

“Hoy me cortaron la luz en casa. Supuse un ataque para silenciarme. Pensé que había sido para que callara. Temí por mi familia”, decía entonces quien se desempeñaba como docente, periodista y contador público, al tiempo crítico de la gestión de Mauricio Macri, al igual que su conductor Javier Milei.

Y continuaba con un marcado rasgo de paranoia: “Discutí con el portero y la seguridad de mi edificio por semejante distracción”, hasta que descubrió la verdad del asunto: “Finalmente descubrí que me la habían cortado por falta de pago. Un papelón”.