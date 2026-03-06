Impulsan en Diputados un proyecto de ley para regular el uso de los celulares en las escuelas
La iniciativa presentada por el diputado Guillermo Michel apunta a "garantizar condiciones pedagógicas adecuadas para el aprendizaje y proteger la salud integral de los niños y adolescentes".
El diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, Guillermo Michel, presentó este viernes un proyecto de ley para avanzar en la creación de un marco regulatorio para el uso de celulares en escuelas. Así lo informó hoy el legislador a través de sus redes sociales en las que explicó que es necesaria avanzar por esa vía de modo de poder "garantizar condiciones pedagógicas adecuadas para el aprendizaje, proteger la salud integral de niñas, niños y adolescentes y promover la convivencia escolar".
De acuerdo con Michel, "el uso no regulado de dispositivos móviles durante la jornada escolar interfiere con la concentración, fragmenta la atención sostenida, debilita el clima escolar, afecta negativamente los procesos de enseñanza y genera impactos adversos sobre la salud física, mental y socioemocional".
El proyecto promueve que en el nivel inicial "las jurisdicciones deben establecer como regla general la prohibición del uso de dispositivos móviles de comunicación por parte de los estudiantes durante toda la jornada escolar". Y agrega: "los establecimientos educativos no pueden solicitar ni promover que los estudiantes de este nivel asistan con dispositivos móviles".
Para el nivel primario, en tanto, "las jurisdicciones deben establecer como regla general la prohibición del uso de dispositivos móviles de comunicación por parte de los estudiantes durante toda la jornada escolar, incluyendo recreos, actividades extracurriculares y cualquier otra instancia desarrollada en el ámbito del establecimiento educativo".
Dispone además que "los estudiantes que asistan al establecimiento con dispositivos móviles deben entregarlos al ingresar al personal designado por la institución -quien los custodiará en condiciones seguras hasta el momento del egreso- o mantenerlos apagados y fuera de uso".
En tanto, para el nivel secundario, los estudiantes podrán usar los celulares durante la jornada escolar únicamente cuando tengo una finalidad pedagógica, para necesidades educativas especiales y emergencias
Según consignó Michel, "como soporte pedagógico, pueden contribuir al aprendizaje y al conocimiento cuando su utilización responde a una planificación didáctica. Regular un uso razonado contribuye a la formación integral de los estudiantes".
Y señaló que "este proyecto surge de los intercambios que mantenemos con los diferentes actores que forman parte de la comunidad educativa, los trabajos científicos que se han difundido y experiencias recientes de algunas jurisdicciones".
"La iniciativa busca construir un piso común de protección del derecho a la educación y a la salud integral de los estudiantes en todo el país, pero al mismo tiempo reconoce que la implementación debe realizarse de manera articulada con las jurisdicciones", concluyó Michel.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario