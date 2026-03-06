Impulsan en Diputados un proyecto de ley para regular el uso de los celulares en las escuelas

diputado guillermo michel Guillermo Michel

En tanto, para el nivel secundario, los estudiantes podrán usar los celulares durante la jornada escolar únicamente cuando tengo una finalidad pedagógica, para necesidades educativas especiales y emergencias

Según consignó Michel, "como soporte pedagógico, pueden contribuir al aprendizaje y al conocimiento cuando su utilización responde a una planificación didáctica. Regular un uso razonado contribuye a la formación integral de los estudiantes".

Y señaló que "este proyecto surge de los intercambios que mantenemos con los diferentes actores que forman parte de la comunidad educativa, los trabajos científicos que se han difundido y experiencias recientes de algunas jurisdicciones".

celular.jpg

"La iniciativa busca construir un piso común de protección del derecho a la educación y a la salud integral de los estudiantes en todo el país, pero al mismo tiempo reconoce que la implementación debe realizarse de manera articulada con las jurisdicciones", concluyó Michel.