Tras el desembarco de Mahiques en Justicia, la IGJ y la UIF renuevan sus autoridades

También se espera que en los próximos días se oficialicen la salida el reemplazo de Sebastián Amerio por Santiago Viola, como secretario de Justicia. Ese mismo cambio de nombres también se dará en el Consejo de la Magistratura (el organismo que candidatea y remueve los jueces nacioanales y federales), en donde el Poder Ejecutivo Nacional tiene un solo representante que, por tradición, suele ser el viceministro de Justicia.

Embed