Tras el desembarco de Mahiques en Justicia, la IGJ y la UIF renuevan sus autoridades
Daniel Vítolo dejó de estar al frente de la IGJ mientras que Ernesto Gaspari deja la UIF apenas un mes después de asumir el cargo.
Apenas horas después de asumir al frente del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques resolvió introducir importantes cambios en el equipo que había acompañado a su antecesor, Mariano Cúneo Libarona. Así este viernes dejaron sus cargos Daniel Vítolo al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ) y Ernesto Gaspari en la Unidad de Información Financiera (UIF).
Se tratan de las primeras decisiones de Mahiques tras su jura como ministro de Justicia de la Nación y forman parte del reordenamiento que el flamante ministro busca imprimir en estos organismos. La IGJ es una dependencia clave dentro del Ministerio de Justicia, ya que supervisa sociedades, asociaciones civiles y fundaciones, además de tener injerencia en conflictos institucionales de alto perfil.
El desplazamiento de Vítolo se interpreta dentro del recambio que Mahiques busca introducir en el ministerio tras la salida de Cúneo Libarona. Con ese movimiento, el nuevo titular de Justicia empieza a marcar su propio equipo y a redefinir las piezas en un área que en los últimos meses estuvo atravesada por fuertes tensiones políticas y judiciales.
En la misma línea la UIF también es un área sensible que había experimentado cambios de autoridades a comienzos de año con la salida de Paul Starc y el ingreso de Gaspari. Semanas atrás, el organismo había establecido una resolución que ajustaba los controles de financiamiento de armas. Además, había sido participado en una revisión de rutina del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Los cambios no responden a un motivo distinto que el arribo de una nueva gestión política en el ministerio. Es algo que desde distintos sectores del Gobierno esperaban que pasase.
También se espera que en los próximos días se oficialicen la salida el reemplazo de Sebastián Amerio por Santiago Viola, como secretario de Justicia. Ese mismo cambio de nombres también se dará en el Consejo de la Magistratura (el organismo que candidatea y remueve los jueces nacioanales y federales), en donde el Poder Ejecutivo Nacional tiene un solo representante que, por tradición, suele ser el viceministro de Justicia.
