Qué dice el ilegible mensaje de Javier Milei en el Libro de Honor del Congreso: "La moral como..."
Antes de encabezar la apertura de sesiones ordinarias, Javier Milei dejó una dedicatoria plasmada en las actas oficiales del Parlamento.
Como marca el protocolo institucional, el presidente Javier Milei cumplió con la tradición de firmar los Libros de Honor del Honorable Congreso de la Nación. Minutos antes de ingresar al recinto de la Cámara de Diputados para brindar su discurso, el mandatario nacional dejó un mensaje escrito de su puño y letra donde ratificó sus principios ideológicos.
Qué escribió Javier Milei
En las páginas del acta oficial, el Jefe de Estado escribió una breve pero contundente declaración centrada en los ejes que guían su gestión:
-
"La moral como política de Estado".
"Baluarte de los valores de Occidente frente a la barbarie".
"Viva la libertad carajo".
IMPORTANTE: Javier Milei en la apertura de sesiones EN VIVO
Tras plasmar su firma y su ya conocida proclama liberal, el mandatario fue recibido por las autoridades de ambas cámaras para dar inicio formal al ciclo parlamentario 2026. Este gesto simbólico reafirma el posicionamiento del Ejecutivo respecto a la defensa de los valores occidentales en el marco de la apertura de sesiones.
Te puede interesar
Dejá tu comentario