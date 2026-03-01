Qué dice el ilegible mensaje de Javier Milei en el Libro de Honor del Congreso: "La moral como..."

Como marca el protocolo institucional, el presidente Javier Milei cumplió con la tradición de firmar los Libros de Honor del Honorable Congreso de la Nación. Minutos antes de ingresar al recinto de la Cámara de Diputados para brindar su discurso, el mandatario nacional dejó un mensaje escrito de su puño y letra donde ratificó sus principios ideológicos.