Bailarinas y universitarios armaron un video para pedir la libertad de Cristina Kichner

Bajo el lema "Cristina libre" y "100 días de injusticia", la exmandataria recibió el amor y apoyo de cientos de personas que no dudaron en acercarse al lugar donde Cristina cumple prisión domiciliaria tras su condena por la causa Vialidad.

Por ello, aún cuando se encontraban congregados en el lugar, la expresidenta usó sus redes sociales para publicar postales del momento y mostrar gratitud: "Gracias por estar siempre", escribió, junto a un emoji de corazón.

A 100 días de su detención: Cristina Kirchner saludó desde el balcón de San José 1111 a la militancia

Con la ya conocida consigna "Cristina Libre", el objetivo de la militancia fue repudiar la condena que se le dictó el pasado 10 de junio. Cabe recordar que la actual presidenta del PJ recibió seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cerca de las 15:30, Cristina apareció por primera vez en el balcón de su domicilio, vestida con una campera caqui, remera blanca y una escarapela, saludó a la multitud que fue a apoyarla. "La estamos esperando, la vamos a esperar siempre, el pueblo la ama", dijo una mujer a C5N.

"Los mejores años fueron con Cristina", aseguró otra persona, y una mujer recordó cómo "nos cambió la vida a las mujeres con la AUH" (Asignación Universal por Hijo).