Insólito: La Libertad Avanza puso francotiradores para el acto de Javier Milei en Córdoba

Durante su discurso, el mandatario aprovechó para recordar a Charlie Kirk, el activista estadounidense asesinado, y rechazar “las terceras vías” camino a las elecciones nacionales que se celebrarán el 26 de octubre.

“Quiero comenzar recordando a Charlie Kirk, uno de los mejores divulgadores de las ideas de la libertad. Un referente que nunca le dio la espalda al debate abierto”, expresó el mandatario respecto del activista que perdió la vida el pasado 10 de septiembre por el impacto de una bala durante una exposición conservadora.

En la misma línea, luego del minuto de silencio en su honor a pedido de la organización de la conferencia, sumó: “Su muerte no debe paralizarnos, tenemos la obligación de seguir al frente y no claudicar en la batalla por las ideas. Tarde o temprano, el bien y la verdad triunfarán”.

milei cpac charlie kirk