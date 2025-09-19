Insólito: La Libertad Avanza puso francotiradores para el acto de Javier Milei en Córdoba
En la previa al lanzamiento de campaña en esa provincia, las cámaras televisivas tomaron a francotiradores subidos a "la vuelta al mundo".
El presidente Javier Milei se hizo presente en Córdoba este viernes, con dos objetivos principales: brindar un discurso en la Bolsa de Comercio local y realizar el acto de lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.
Lo insólito de la jornada tuvo que ver, entre otras cosas, con una toma que captó el canal macrista La Nación+ en relación a francotiradores que se encontraban ubicados en un juego llamado "la vuelta al mundo", muy popular en los parques de diversiones. Como si fuera una suerte de película de Hollywood, uniformados se encontraban subidos a varios metros de altura con rifles en sus manos, listos para entrar en acción en caso de un posible atentado al primer mandatario.
La medida del Gobierno para el acto realizado por el líder libertario puede tener que ver, probablemente, con el asesinato de Charlie Kirk, el activista de extrema derecha aliado a Donald Trump que fue baleado en su cuello durante una charla al aire libre en la Universidad del Valle de Utah, en Estados Unidos.
Javier Milei recordó a Charlie Kirk durante su discurso en la CPAC Paraguay
El presidente Javier Milei hizo su paso por Paraguay para participar de una nueva Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) y mantener un encuentro con su par de ese país, Santiago Peña.
Durante su discurso, el mandatario aprovechó para recordar a Charlie Kirk, el activista estadounidense asesinado, y rechazar “las terceras vías” camino a las elecciones nacionales que se celebrarán el 26 de octubre.
“Quiero comenzar recordando a Charlie Kirk, uno de los mejores divulgadores de las ideas de la libertad. Un referente que nunca le dio la espalda al debate abierto”, expresó el mandatario respecto del activista que perdió la vida el pasado 10 de septiembre por el impacto de una bala durante una exposición conservadora.
En la misma línea, luego del minuto de silencio en su honor a pedido de la organización de la conferencia, sumó: “Su muerte no debe paralizarnos, tenemos la obligación de seguir al frente y no claudicar en la batalla por las ideas. Tarde o temprano, el bien y la verdad triunfarán”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario