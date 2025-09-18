Javier Milei desplazó a "Lule" Menem como coordinador de campaña: quién ocupa su lugar

En su lugar se designó a la legisladora porteña Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en la Ciudad, quien desde ahora coordinará a todos los encargados de instrumentar la campaña electoral en los 24 distritos.

De manera que, por un lado, se responsabiliza y castiga a “Lule” por la derrota frente Axel Kicillof y, por otro, se premia a la legisladora por su rol durante la elección en la Ciudad, cuando Manuel Adorni encabezó la lista que superó al PRO, relegado al tercer lugar, incluso por detrás del peronismo.

De manera que, en lo que respecta al organigrama partidario, Karina Milei oficiará como jefa de campaña, Santiago Caputo como estratega político y Ramírez como coordinadora nacional, quienes actuarán bajo la nueva consigna electoral: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, que suple a la fallida “Kirchnerismo Nunca Más”.