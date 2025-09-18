Javier Milei desplazó a "Lule" Menem como coordinador de campaña: quién ocupa su lugar
La mano derecha de Karina Milei en la Ciudad tendrá a su cargo coordinar a los referentes de La Libertad Avanza en cada uno de los 24 distritos electorales. Santiago Caputo ocupará un rol estratégico.
Javier Milei se reunió este jueves con los principales referentes y candidatos de La Libertad Avanza (LLA) en todas las provincias. Los encuentros tuvieron lugar en la Quinta de Olivos, donde el Presidente se propuso “ordenar” la campaña electoral con la mira puesta en la legislativa del 26 de octubre.
Desde el atril ubicado del microteatro de la residencia presidencial, el mandatario “bajó un mensaje de campaña contundente: valorar el esfuerzo de los argentinos e invitarlos a defenderlo para que valga la pena” el sacrificio realizado hasta ahora, reveló uno de los participantes.
Tras su exposición, Milei abrió una instancia de preguntas del auditorio que respondió con la colaboración del asesor presidencial, Santiago Caputo, a cargo de los equipos de estrategia comunicacional de LLA.
El desplazamiento de “Lule” Menem
Además se concretó el desplazamiento Eduardo “Lule” Menem como coordinador nacional de la campaña, un lugar estratégico dentro de la estructura del partido libertario; una decisión que se tomó como reflejo de la reciente y brutal derrota sufrida en territorio bonaerense y, por qué no, del escándalo de coimas en la ANDIS, que lo salpica directamente.
En su lugar se designó a la legisladora porteña Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en la Ciudad, quien desde ahora coordinará a todos los encargados de instrumentar la campaña electoral en los 24 distritos.
De manera que, por un lado, se responsabiliza y castiga a “Lule” por la derrota frente Axel Kicillof y, por otro, se premia a la legisladora por su rol durante la elección en la Ciudad, cuando Manuel Adorni encabezó la lista que superó al PRO, relegado al tercer lugar, incluso por detrás del peronismo.
De manera que, en lo que respecta al organigrama partidario, Karina Milei oficiará como jefa de campaña, Santiago Caputo como estratega político y Ramírez como coordinadora nacional, quienes actuarán bajo la nueva consigna electoral: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, que suple a la fallida “Kirchnerismo Nunca Más”.
