Juan Schiaretti le respondió a Javier Milei: "Miente descaradamente"
El exgobernador y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas rechazó las críticas del Presidente en la Bolsa de Comercio de Córdoba. ¿Qué dijo?
Este viernes, Javier Milei volvió a Córdoba para participar del acto por el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio de la capital de la provincia mediterránea, donde realizó el lanzamiento formal de la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA).
Durante su disertación ante empresarios de la región, el Presidente criticó con dureza las propuestas del exgobernador Juan Schiaretti, quien para la legislativa del 26 de octubre encabeza la lista de diputados nacionales por el frente Provincias Unidas.
Según el jefe de Estado, quien fue recibido con elogios por sus anfitriones, las propuestas del exgobernador cordobés implicarían un aumento del IVA hasta el 42% y un fuerte déficit fiscal, con un impacto negativo en la economía y en el bolsillo de los argentinos, dijo.
La respuesta de Schiaretti a las críticas de Milei
Poco después de las palabras del mandatario, Juan Schiaretti usó las redes sociales para responderle, asegurando que “el presidente Milei miente descaradamente cuando se refiere a mi propuesta fiscal".
“Mi propuesta es simple: eliminar los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, y reemplazarlos por un IVA provincial, tal como funciona en Brasil”, indicó el exgobernador, para quien “esto no significa un aumento de la presión tributaria sobre el PBI, sino dejar de penalizar la producción y evitar que los argentinos exportemos impuestos, para ser más competitivos".
Schiaretti le dedicó el segundo punto a la eliminación de retenciones: "Hay que eliminar las retenciones a las exportaciones, que representan apenas el 0,9% del PBI y castigan a todo el interior productivo. Desde 2003 hasta hoy, el Estado nacional se llevó 175 mil millones de dólares del interior productivo; de ese total, Córdoba aportó 35 mil millones".
Además, propuso una "lucha" contra evasión impositiva: "Para lograr un equilibrio fiscal sostenido es indispensable reducir la evasión. Argentina tiene la mayor evasión de Latinoamérica: 3,7% del PBI”. Para el cordobés, “Milei nunca la va a bajar, porque considera ‘héroes’ a los evasores. Es inadmisible que un presidente, cuya obligación es cobrar impuestos, glorifique a quienes los evaden".
El último eje que tocó Schiaretti fue el equilibrio fiscal, al que Milei se aferra con uñas y dientes y a costa de un fuerte desequilibrio social: "El equilibrio fiscal hecho ‘a los hachazos’, como lo hace Milei, es inconsistente y cruel con los sectores más vulnerables”, sostuvo el candidato a diputado nacional.
Asegurando, finalmente, que “lo innovador es sostener el equilibrio fiscal en el tiempo con equilibrio social, como hacemos en Córdoba desde hace más de 20 años: además de mantener el equilibrio fiscal, atendemos los problemas de la gente y realizamos las obras de infraestructura que la provincia necesitaba para progresar".
La respuesta completa de Juan Schiaretti a Javier Milei
El presidente Milei miente descaradamente cuando se refiere a mi propuesta fiscal.
1.Reforma tributaria sin aumentar la presión fiscal:
Mi propuesta es simple: eliminar los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, y reemplazarlos por un IVA provincial, tal como funciona en Brasil. Esto no significa un aumento de la presión tributaria sobre el PBI, sino dejar de penalizar la producción y evitar que los argentinos exportemos impuestos, para ser más competitivos.
2.Eliminación de retenciones:
Hay que eliminar las retenciones a las exportaciones, que representan apenas el 0,9% del PBI y castigan a todo el interior productivo. Desde 2003 hasta hoy, el Estado nacional se llevó 175 mil millones de dólares del interior productivo; de ese total, Córdoba aportó 35 mil millones.
3.Lucha contra la evasión impositiva:
Para lograr un equilibrio fiscal sostenido es indispensable reducir la evasión. Argentina tiene la mayor evasión de Latinoamérica: 3,7% del PBI. Milei nunca la va a bajar, porque considera “héroes” a los evasores. Es inadmisible que un presidente, cuya obligación es cobrar impuestos, glorifique a quienes los evaden.
4.Equilibrio fiscal con equilibrio social:
El equilibrio fiscal hecho “a los hachazos”, como lo hace Milei, es inconsistente y cruel con los sectores más vulnerables. Lo innovador es sostener el equilibrio fiscal en el tiempo con equilibrio social, como hacemos en Córdoba desde hace más de 20 años: además de mantener el equilibrio fiscal, atendemos los problemas de la gente y realizamos las obras de infraestructura que la provincia necesitaba para progresar.
