Intendente de Coronda denunció a Patricia Bullrich por una nueva cárcel: "Puesta en escena"

Según se informó, la unidad penitenciaria cuenta con cuatro pabellones, dos con celdas colectivas y dos con celdas individuales; áreas recreativas con patios internos diseñados para promover la integración, y una zona educativa con seis aulas destinadas a la formación de los internos.

“En este Gobierno, no hay más lugar para el delito y quien ponga en riesgo la vida, la libertad o el esfuerzo de los argentinos será puesto donde corresponde: ¡TRAS LAS REJAS! Estamos abriendo más cárceles porque no vamos a tolerar la impunidad ni el descontrol. Se acabaron los privilegios. ¡El que las hace, las paga!”, anunció Bullrich en su cuenta de x con un video que muestra las instalaciones del lugar.

El problema devino en otra frase que usó la ministra ese día y que puede verse en el video publicado por el Ministerio de Seguridad: “Encerramos a los primeros delincuentes que estarán tras las rejas en este complejo”.

Bullrich carcel coronda

Al respecto, el intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, sostuvo que todo fue una “puesta en escena” de la ministra Bullrich.

“A la cárcel le falta mucho, le falta agua. La unidad penitenciaria de Coronda no tiene ningún interno. Fue más una puesta en escena porque los presos llegaron de José C. Paz a las 5 y media de la mañana, con un operativo innecesario, nosotros no estamos acostumbrados a estas cosas. Pasaron por el escáner, se filmaron y a la media hora estaban volviendo a su lugar”, denunció Ramírez.

bullrich carcel coronda Durante la inauguración de la cárcel en Santa Fe trasladaron a algunos presos a celdas

“Yo creo que no hacía falta todo este circo para una inauguración que sabíamos que era inviable”, apuntó.

“Había una intención de agilizar esto, pero para nada compartimos lo que dijo Bullrich. Además, faltó a la palabra porque veníamos trabajando con un perfil de presos que ya estaban por salir, de condenas muy cortas, y habló de narcos de 15 años de condena, y yo no sé si realmente esta cárcel reúne las condiciones para tener ese perfil de presos en la ciudad”, concluyó.