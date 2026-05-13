Jorge Macri cruzó a Patricia Bullrich por su video en clave electoral: "Volvió a ser prioridad"
Luego del sorpresivo posteo de la senadora libertaria, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destacó su gestión con el Subte.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, salió al cruce este miércoles y contestó a los cuestionamientos públicos de Patricia Bullrich sobre la red de subterráneos. El intercambio no solo dejó a la vista visiones contrapuestas sobre el transporte, sino que también agitó la interna política de cara a la disputa por la Ciudad en 2027.
La jornada comenzó con un video publicado por la senadora libertaria en sus redes sociales. En el mismo, comparó el sistema porteño con el de otras capitales de la región, destacando supuestas falencias en infraestructura del subte de Buenos Aires frente al de ciudades como Santiago de Chile.
"Nos pasaron por arriba", sentenció la legisladora ahora libertaria pero hasta hace poco macrista, en una clara estocada hacia la gestión de la Ciudad, en un tuit que también se interpretó como una forma de marcarle la cancha a Manuel Adorni y sus intenciones de ser candidato porteño.
La respuesta de Jorge Macri a Patricia Bullrich
Horas más tarde, Jorge Macri utilizó su cuenta en X para responderle a Bullrich. Si bien admitió compartir el diagnóstico sobre el estancamiento del servicio durante años anteriores, hizo hincapié en las acciones de su propia administración: destacó la compra de 174 coches nuevos para la Línea B —mencionando el mal estado en que fue recibida— y 50 unidades más para las líneas A y C.
Además, Macri resaltó la licitación de la Línea F, la primera en un cuarto de siglo. Calificó de "vergüenza" el estado previo de las escaleras mecánicas y anunció la renovación de 77 de ellas, además de la puesta en valor de más de 30 estaciones.
Por último, el jefe de Gobierno rcordó que la Ciudad incorporó el sistema multipago, permitiendo a los usuarios dejar de ser "rehenes de la SUBE".
"El diagnóstico era claro: había mucho por hacer. Falta, sí. Pero si hay algo que te puedo asegurar es que para nosotros el subte volvió a ser una prioridad", sentenció Jorge Macri.
El cruce entre los referentes del PRO y La Libertad Avanza es interpretado por analistas como un adelanto de la contienda electoral de 2027.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario