Jorge Macri cruzó a Patricia Bullrich por su video en clave electoral: "Volvió a ser prioridad"

Además, Macri resaltó la licitación de la Línea F, la primera en un cuarto de siglo. Calificó de "vergüenza" el estado previo de las escaleras mecánicas y anunció la renovación de 77 de ellas, además de la puesta en valor de más de 30 estaciones.

Por último, el jefe de Gobierno rcordó que la Ciudad incorporó el sistema multipago, permitiendo a los usuarios dejar de ser "rehenes de la SUBE".

"El diagnóstico era claro: había mucho por hacer. Falta, sí. Pero si hay algo que te puedo asegurar es que para nosotros el subte volvió a ser una prioridad", sentenció Jorge Macri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2054582348390203668&partner=&hide_thread=false Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!



- Ya licitamos la Línea F, la primera en 25 años.



- Ya compramos 174… https://t.co/VLQvdVvcUt — Jorge Macri (@jorgemacri) May 13, 2026

El cruce entre los referentes del PRO y La Libertad Avanza es interpretado por analistas como un adelanto de la contienda electoral de 2027.