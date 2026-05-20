Patricia Bullrich le ganó de mano a Manuel Adorni y ya presentó su Declaración Patrimonial Jurada

Técnicamente la fecha límite para que los ministros, legisladores y senadores presenten sus declaraciones juradas de patrimonio vence el 31 de julio, pero Manuel Adorni sostuvo que porque podría "entorpecer" la causa que le sigue el juez federal Ariel Lijo.

Todavía bajo la lupa del fiscal Gerardo Pollicita, Manuel Adorni también le contestó a Patricia Bullrich a propósito de su pedido de presentar cuanto antes su declaración jurada patrimonial ante la oficina Anticorrupción, y hasta bromeó que la senadora "lo spoileó" porque en breve cumpliría con ese deber.

Dos semanas más tarde, el entorno de Adorni -y todos sus abogados- guardan silencio al respecto.

Mientras tanto, dentro de La Libertad Avanza empezaron a conocer los verdaderos colores de Patricia Bullrich y en Casa Rosada hasta hubo alguien que mencionó que "no sorprende", porque "es dañina y hace cosas para lastimar".