Patricia Bullrich le ganó de mano a Manuel Adorni y ya presentó su Declaración Patrimonial Jurada
Aunque el plazo para que los funcionarios detallen sus patrimonios ante la Oficina Anticorrupción vence el 31 de julio, la senadora se apuró a cumplir.
Patricia Bullrich saltó a la primera posibilidad de lucirse en lo institucional, en este caso, con la presentación de su Declaración Patrimonial Jurada ante la Oficina Anticorrupción, mucho antes que figuras como Manuel Adorni, que por estos días es investigado por la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito.
La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado presentó este miércoles de forma anticipada su declaración patrimonial jurada, y desde su entorno aseguraron que "la presenta siempre en esta fecha, sólo por responsabilidad institucional".
Así que no habría sido una chicana política a los propios, aun teniendo en cuenta que hace apenas dos semanas la mismísima Patricia Bullrich le reclamó a Manuel Adorni que presente la declaración jurada patrimonial correspondiente a su cambio de cargo político, es decir, cuando asumió como Jefe de Gabinete.
La polémica dentro del Gobierno por el escándalo de Manuel Adorni
El presidente Javier Milei salió a defender a su exvocero y actual Jefe de Gabinete del fuego amigo, pero Patricia Bullrich no se dio por aludida.
Técnicamente la fecha límite para que los ministros, legisladores y senadores presenten sus declaraciones juradas de patrimonio vence el 31 de julio, pero Manuel Adorni sostuvo que porque podría "entorpecer" la causa que le sigue el juez federal Ariel Lijo.
Todavía bajo la lupa del fiscal Gerardo Pollicita, Manuel Adorni también le contestó a Patricia Bullrich a propósito de su pedido de presentar cuanto antes su declaración jurada patrimonial ante la oficina Anticorrupción, y hasta bromeó que la senadora "lo spoileó" porque en breve cumpliría con ese deber.
Dos semanas más tarde, el entorno de Adorni -y todos sus abogados- guardan silencio al respecto.
Mientras tanto, dentro de La Libertad Avanza empezaron a conocer los verdaderos colores de Patricia Bullrich y en Casa Rosada hasta hubo alguien que mencionó que "no sorprende", porque "es dañina y hace cosas para lastimar".
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